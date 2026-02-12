Mi cuenta

Racing de Ferrol

El estado físico de Álvaro Juan, una de las dudas de cara a este compromiso

El exterior ha mejorado en los últimos días pero su inclusión en la convocatoria se decidirá antes de partir

Juan Quijano
12/02/2026 22:30
Álvaro Juan celebra el tanto marcado por Antón Escobar
Álvaro Juan celebra un tanto
Jorge Meis
Un par de dudas, que se resolverán tras la sesión de entrenamiento de este viernes, condicionan la convocatoria del Racing para el desplazamiento a Tenerife. Una es la del exterior Álvaro Juan, que tuvo que ser sustituido durante el partido ante el Lugo y que, aunque como reconoció el entrenador Guillermo Fernández Romo “las sensaciones eran bastante peores”, las cosas han ido mejorando en los últimos días. “Pero, teniendo en cuenta que la próxima semana jugamos muy pronto –el viernes frente al Celta Fortuna–, la decisión será nuestra”, indicó.

En el lado opuesto, el preparador se congratuló de que, por primera vez desde que está al frente del cuadro verde, dispondrá de los cuatro mediocentros –Gorostidi, Tejera, Jairo Noriega y Fabio González– que tiene en su plantilla. “Ahí tenemos una buena mezcla”, dice el preparador antes de señalar que “ahora se trata de elegir la mejor pareja para jugar durante el partido”. Los demás están en condiciones de hacer frente al compromiso de la vigésimo tercera jornada del campeonato.

