Vuelve el vermú del Racing de Ferrol

El partido contra el Talavera de la Reina será en un horario muy conocido por el conjunto de la ciudad naval

Redacción
11/02/2026 13:59
Racing de Ferrol-Arenteiro
La afición volverá a disfrutar de un partido a las 14.00 horas
Jorge Meis
Después de muchas semanas, regresará el vermú del Racing de Ferrol. Y es que el conjunto de la ciudad naval volverá a jugar un partido a las 14.00 horas, ese horario tan habitual que tuvo cuando jugaba en Segunda División, en la jornada 26. En esta ocasión, ya en Primera Federación, su compañero para amenizar el mediodía será el Talavera de la Reina.

A pesar de que fue la tónica del curso pasado, en la presente campaña sólo es la segunda vez que dispute un encuentro en este horario. La vez pasada ocurrió en la octava fecha, cuando recibió al Arenas de Getxo, al que ganó por 3-1 en A Malata. Así que el vermú, al menos este año, le trae buenos recuerdos.

