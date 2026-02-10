Álvaro Ramón, futbolista del Racing de Ferrol: "Tenemos que ir a Tenerife con mentalidad positiva"

Álvaro Ramón posa con su premio Emilio Cortizas

Si en el Racing de Ferrol hay un nombre que destaque por encima de otro, con permiso de Miquel Parera, ese es el de Álvaro Ramón. El lateral berciano se ha convertido en la gran sensación de esta temporada en el conjunto de la ciudad naval. No sólo aporta en defensa contundencia, sino que en ataque se prodiga muy bien como así lo demuestran sus dos goles y dos asistencias, además de otros pases claves. Ese gran rendimiento provocaron que recibiese, por segunda ocasión consecutiva, el premio a jugador Estrella Galicia del mes.

El berciano, que se impuso en la votación a Antón Escobar y a Miquel Parera, quiso dar las gracias por este galardón a “toda la afición por hacerme entrega de este reconocimiento. Se agradece que estén notando todo lo que hace uno bien en el campo. Ahora toca seguir así". Y es que el lateral es una de las piezas claves en este Racing. A pesar de que no están acompañando los resultados como así lo hicieron en la primera vuelta, lo cierto es que el equipo está trabajando duro para conseguirlo.

Ahora, afrontan una salida muy complicada, quizá la que más de todo lo que resta de campeonato. El conjunto de la ciudad naval visitará a un Tenerife que aventaja en doce puntos al segundo clasificado, el Celta Fortuna, y en 20 al Racing. Con todo, Álvaro Ramón aseguró que "nos tomamos esta salida como una más. Sabemos que ellos van primeros con mucha diferencia de puntos sobre sus perseguidores y que será un partido complicado, pero hemos visto que en esta categoría todos los choques lo son y tenemos ganas de hacer un buen encuentro”.

De igual manera, añadió que no piensan en esa diferencia que hay en la clasificación y estar fuera de los puestos de playoffs, sino que “vamos partido a partido y en el rival que nos toca. Queremos conseguir los tres puntos en todos los partidos. Tanto en este contra el Tenerife como en el resto que nos quedan. Hay que ir allí con la mente positiva y seguir confiando en nosotros porque estoy convencido de que vamos a llevarnos la victoria”. Sin duda, si consiguen hacerlo, les dará “un plus muy grande y que últimamente nos está faltando. Por ello, vamos con muchas ganas de hacer un buen papel para sacar ese resultado positivo que nos ayude a creer más. Estamos con muchas ganas de sumar los tres puntos en Tenerife”.

Además, contará con el apoyo de una afición fiel que se desplazará en masa hasta tierras canarias para no dejar a su equipo solo. El futbolista de Ponferrada agradeció ese gesto porque sabe que “es muy bueno que ellos estén allí. Nos va a venir muy bien. Siempre nos apoyan muchísimo tanto en casa como fuera y queremos darles las gracias por estar siempre con nosotros”.

Su papel con Romo

Asimismo, este encuentro ante el Tenerife llega justo después de que se cumpla un mes desde la llegada de Guillermo Fernández Romo al banquillo del Racing. Ramón no dudó en hablar sobre este inicio en el que él comenzó como suplente, pero se ganó la confianza y recuperó su puesto como titular. Esa situación no le cambió, ya que "antes me encontraba muy cómodo (con Pablo López) y ahora también. Son diferentes cosas las que pide el 'míster' y hay que adaptarse a ello porque él es el que manda".

Lo que sí que no ha cambiado es su rol, en el que tiene mucha presencia en ataque, algo que al lateral le "gusta mucho, pero sé que soy defensa y lo primero que tengo que hacer es defender. Pero el 'míster' me pide que me incorpore al ataque cuando pueda y que aporte y así lo intento hacer”, reconoció. Eso sí, como él mismo indicó, sin olvidarse de las tareas defensivas, algo en lo que Romo incide mucho.

El técnico madrileño quiere que todos “estemos muy concentrados atrás, que apretemos en todo momento y ganemos los duelos. Eso es lo que estamos intentado hacer. Hay que seguir con esta mentalidad que nos pide”. Precisamente, en esa parcela es algo que también cambió, ya que ahora el equipo es muestra más fuerte psicológicamente. Eso, como explicó Álvaro Ramón, se debe a que “es en lo que estamos trabajando. Intentamos seguir fuertes mentalmente aunque nos marquen o pasen otras cosas. Tenemos que seguir en el partido y tener esa mente positiva porque así llegarán los tres puntos", finalizó el de Ponferrada que espera que todo ese esfuerzo se vea recompensado ante el líder, el Tenerife, que la victoria venga para Ferrol y que se inicie un racha victoriosa del Racing.