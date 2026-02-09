Primera RFEF le ofrece al Racing de Ferrol una igualdad de Segunda... de marca blanca

Los jugadores del Racing, celebrando el gol contra el Lugo Emilio Cortizas

Once equipos –desde el cuarto clasificado, el filial del Athletic de Bilbao, al decimocuarto, el Arenas de Getxo– se apelotonan en un margen de seis puntos para dar cuenta de la igualdad que distingue el grupo 1 de Primera RFEF. Uno de ellos es el Racing, ubicado en la séptima plaza con 34 puntos, a solo uno de los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Así que en las quince jornadas de liga regular que quedan es consciente de que tendrá que dar su mejor versión para alcanzar los objetivos marcados.

“Es que esta es una categoría superigualada”, concede Raúl Dacosta, algo que Edgar Pujol completa diciendo que “todo está muy ajustado”. De hecho, salvo el Tenerife, líder destacado con doce y quince puntos de ventaja sobre Celta Fortuna y Pontevedra, respectivamente, la clasificación está tan comprimida que parece la de Segunda, en las que apenas había distancia entre los que se metían en las eliminatorias por el ascenso y los que acababan perdiendo la categoría. De ahí que el defensa recuerde que “hay que mirar hacia delante, que esto no para”.

Opciones

“Estamos a tiempo de todo”, insiste el exterior Dacosta antes de recordar que “tenemos que seguir nuestro camino, ir semana a semana”. De ahí que apunte que “vayamos donde vayamos, no tenemos ningún tipo de dudas de que debemos mantener la intensidad que mostramos en el último partido, pero hay que seguir mejorando algunas cosas”.

Así que, de cara a los partidos contra el Tenerife y el Celta Fortuna, los dos primeros clasificados de la competición, Edgar Pujol recuerda que “se puede luchar contra quien sea, porque los duelos van a estar muy reñidos, porque esta liga es muy complicada”. Así que, además de sumar puntos, la plantilla racinguista confía en que un buen resultado actuará como refuerzo positivo.