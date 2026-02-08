Mucho más que un punto en la confianza del Racing de Ferrol

Dacosta, durante el encuentro ante los lucenses Emilio Cortizas

Un punto, un gol y una nueva actitud. No sólo el ourensano Dacosta estrenó algo en A Malata el pasado sábado, abriendo su cuenta anotadora con la diana firmada ante el conjunto lucense, sino que todo el equipo racinguista, a pesar de tener la sensación de “más que de haber sumado un punto, de haber perdido dos”, apuntaba el propio Dacosta, mostró en su casa otra cara, gracias a una “confianza que estamos recuperando poco a poco”, añadía Pujol.

Un empate un tanto agridulce por juego y ocasiones, como asimismo analizaba Fernández Romo al término del choque, opinión que compartían sus pupilos. “El equipo estuvo muy bien. Metimos el gol, tuvimos ocasiones para hacer el 2-0. Tal y como estaba el terreno de juego era complicado”, subrayaba Dacosta, “ellos tienen un tiro desde 30 metros que te meten por la escuadra. Es una acción en la que no puedes hacer nada”. El ouresano se mostraba contento por su diana, pero “lo que importaba era ganar”, matizaba.

Una diana que, a la postre, le permitió sumar un punto que esperan hacer bueno en el importantísimo duelo de esta semana ante el Tenerife, y ahora ya con el extremo izquierdo pudiendo haber borrado el cero de casillero. “Lo llevo intentando un tiempo, pero se da cuando se tiene que dar”, contaba, señalando asimismo el mal estado del terreno de juego y que impedía el juego inicialmente planteado por los verdes. “Hemos cambiado, intentando atacar mucho por fuera, balón largo...”, apuntaba el futbolista.

No fue lo único a lo que le tuvo que dar la vuelta el conjunto de Fernández, que comenzó su reecuentro con la intensidad y la confianza. “El equipo sale muy reforzado, si hubiésemos tenido los tres puntos ya sería todo redondo”, relataba Dacosta, haciendo un llamamiento y una declaración de intenciones. “La actitud es algo que se tiene que quedar de aquí a final de temporada”, añadía un jugador ourensano que asimismo apunta ya a la visita a Tenerife, con un punto más en el bolsillo y otra cara. “Te plantas en Tenerife de otra manera”, subrayó.

Soluciones

Un viaje a las islas en el que, como viene siendo habitual, el grupo ferrolano no estará solo, ya que se espera el desembarco de un importante número de aficionados verdes. Un marea a la que Pujol pudo, tanto para este duelo como para los siguientes, que “esté con nosotros en todas las situaciones. Nosotros estamos dando lo máximo que podemos y obviamente queremos ganar”, declaraba el jugador.

Un triunfo que no pudo llegar en el derbi gallego tras un encuentro “bueno. Defensivamente estábamos bien, pero el gol ha sido, la verdad, un golazo”, confesaba el defensa que asimismo señalaba el mal estado del terreno de juego como condicionante en el juego de ambas formaciones. El Racing buscó soluciones a esta situación y también para el desierto de juego y resultados por el que estaba atravesando, oteando ahora un oasis con el trabajo de las últimas semanas que se espera se traduzca en más puntos.

“La actitud es una cosa que estamos cambiando, en el campo, en los entrenos. Hay que seguir con esa intensidad, que creo que a la grada le gusta, también lo hacemos por ellos”, relataba el internacional dominicano.

Un cambio que, en esta ocasión no tuvo el premio del triunfo, pero que, no tienen dudas en el vestuario ferrolano, llegará. Y quizá ante un rival duro con es el tinerfeño. “Los partidos que vienen son de once contra once, que se puede luchar contra quien sea. Los partidos van a estar reñidos igual, porque esta categoría es muy complicada y veremos qué pasa en estas semanas”, sentenciaba el jugador, en la semana de preparación para visitar el líder absoluto del grupo uno.