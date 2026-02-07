Un punto que le sabe a poco al Racing de Ferrol (1-1)

Dacosta, en el suelo, pierde un choque con Balboa EMILIO CORTIZAS

Al Racing, en estos momentos del campeonato, el punto que sumó frente al Lugo le sabe a poco. Fue el resultado más o menos justo a lo visto sobre el terreno de juego, pero al cuadro verde le queda el mal sabor de boca de no haber sido capaz de mantener la ventaja que había adquirido nada más empezar la segunda parte. Así que este resultado confirma, a la vez que advierte, de que le quedan quince finales para acabar metiéndose en los playoffs de ascenso a Segunda y, una vez ahí, luchar por el retorno al fútbol profesional una temporada más tarde de haberla perdido de una manera triste.

Las inclemencias meteorológicas derivadas de la borrasca Marta condicionaron el desarrollo del partido, porque los charcos que había en el centro del campo desaconsejaban el juego combinativo y el riesgo de cometer algún error en zonas peligros invitaba al fútbol directo. A este decorado pareció adaptarse mejor de entrada el Racing, que protagonizó varias llegadas por banda –acciones casi inéditas durante el campeonato– que, sin embargo, no encontraron el rematador buscado, el que abriese el marcador de este derbi.

Las condiciones no cambiaron con el paso de los minutos, sino que se hicieron cada vez peores. De ahí que el partido se convirtiese en un ir y venir constante de una a otra portería, sin que ningunas de las dos escuadras tuviese el acierto necesario para llegar a generar ocasiones. Esas solo llegaron de manera puntual –bien a través de algún fallo o de alguna imprecisión–, como cuando el visitante Unzueta remató ligeramente desviada una pelota suelta dentro del área tras una acción a balón parado.

El arreón racinguista de los minutos previos al descanso se reflejó en varias llegadas a la portería del Lugo. Una de ellas, incluso, finalizó con gol de Antón Escobar –tanto que fue anulado tras ser revisado–. Pero el caso es que el marcador no se movió y todo quedó pendiente de resolver para la segunda parte del choque.

Tras el descanso, el partido cambió en poco más de dos minutos. Fue el tiempo que tardó en reflejarse en el marcador lo que ya empezaba a atisbarse sobre el terreno de juego, que se materializó en un gran gol de Raúl Dacosta al empotrar en el fondo de las mallas de la portería contraria un rechace que quedó suelto en la frontal después de una jugada a balón parado. Y en esta situación el cuadro verde empezó a encontrar los espacios que antes apenas había sido capaz de descubrir.

La desventaja obligó al Lugo a adueñarse de la posesión para empezar a controlar el partido. Y, a pesar de que en esta situación la escuadra local se encontró más o menos cómoda, con lo que contaba era con que un gran disparo de Álex Balboa desde fuera del área iba a volver a colocar las tablas en el marcador. Así que el cuadro verde, con algo más de veinte minutos por jugarse, tenía que busca otra vez un tanto que le diese la victoria y los tres puntos en el choque.

En todo este tiempo, el cuadro verde no dejó de buscar la portería contraria. Incluso apostó por acumular futbolistas en el frente de ataque para intentar acercase al gol. Una de sus llegadas, incluso, fue reclamada como un penalti que la revisión videográfica no refrendó. Pero, a pesar de intentarlo de todas las maneras, la escuadra de la ciudad naval no encontró lo que buscaba y se tuvo que conformar con un solo punto que sabe a poco.