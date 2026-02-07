Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “La falta de acierto nos impidió ganar”

Guillermo Fernández Romo, dando instrucciones Emilio Cortizas

“Tengo la sensación de que se nos han escapado dos puntos... y el vestuario también la tiene”, dijo Guillermo Fernández Romo para calificar “negativamente” el resultado contra el Lugo. El preparador destacó que “hemos tenido una muy buena puesta en escena, en los quince o veinte primeros minutos pudimos ponernos por delante”. Y, tras controlar al adversario a partir de ahí, “no meter el segundo tanto hizo que no pudiésemos cerrar el partido y que el rival se mantuviese en el duelo”.

En un derbi vivido con la intensidad tanto sobre el terreno de juego como en la grada, el preparador racinguista destacó haber visto a la afición “muy predispuesta y despierta para que el equipo los contagie y pueda ganar”. Es un camino por el que espera continuar, algo para lo que apuesta por “seguir compitiendo y entrenando y que la actitud del equipo sea la de jugarse todo en el campo”.

Fernández Romo explicó que el estado en el que estaba el terreno de juego, que cada vez se puso peor, impidió al Racing desarrollar todo lo que quería mostrar sobre el campo de A Malata. Pero, sobre todo, recordó que “la falta de acierto es la que hizo que no nos pudiésemos llevar los tres puntos. Independientemente del resultado, tenemos que seguir construyendo cosas dentro de nuestro juego”.

Espíritu

“En esta categoría no hay un partido fácil. Y no es un tópico, es la realidad”, señaló el entrenador racinguista al explicar que los dos puntos que se dejaron de sumar frente al Lugo duelen un poco más porque los rivales a los que ahora se va a enfrentar el cuadro verde con el Tenerife y el Celta Fortuna, los dos primeros clasificados del grupo 1. “Por eso, cuando haces todo para ganar, duele más”, dice.

A diferencia de otras veces, el entrenador recordó que “si no jugamos con los niveles de concentración con los que hay que jugar dejas de ser un equipo competitivo”. De ahí que insista, con vistas al futuro, en que “vamos a a dar regularidad a ese trabajo para seguir mejorando”.