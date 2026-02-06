Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Para realizar un partido redondo debemos estar bien todos”

PGuillermo Fernández Romo, durante la rueda de prensa de su presentación Jorge Meis

Completar un partido redondo es el punto de partida desde el que el Racing aspira a mejorar paulatinamente su nivel. Después de una derrota como la sufrida la semana pasada ante el Zamora, en la que el entrenador del equipo ferrolano, Guillermo Fernández Romo, recuerda que “en 16 minutos pasó todo lo que no podía suceder”, ahora confía en remontar emocionalmente y eso pasa “porque estemos todos bien del primer al último minuto del partido. El punto de partida es tener un buen nivel de concentración, de atención, de productividad para sacar el encuentro adelante”.

Es lo que el cuadro verde pretende para un duelo como el que lo enfrenta al Lugo que el preparador, que se mantiene optimista, espera exigente. “Es que, ¿cuál no lo es en esta categoría?”, se pregunta antes de explicar que “es un derbi ante nuestra gente y eso nos tiene que hacer dar un plus”.

Además, Fernández Romo recuerda que “estamos en la búsqueda de encontrar regularidades para estar bien los 90 minutos”. Porque la segunda mitad realizada en el Ruta de la Plata es un espejo al que mirarse... “pero llevándolo al 0-0 en el marcador, no a ir perdiendo como nos pasaba entonces”.

Este encuentro, además, será el del estreno de Martim Tavares y Azkune como futbolistas del Racing. El técnico madrileño, aunque recuerda que “tenemos que encajarlos dentro de la propuesta del equipo”, cree que su presencia “nos va a dar las complementariedades”. Tras el debut de Fabio González en el Ruta de la Plata, el preparador está convencido de que “en ellos tres se resume lo que queremos: hambre, ilusión por estar... y la responsabilidad mía de sacarles lo mejor”.