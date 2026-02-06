El Racing de Ferrol encara un derbi para rehacerse

Antón Escobar será uno de los delanteros que alinee el Racing Jorge Meis

Tan pronto el Racing consigue una victoria que parece impulsarlo como encaja una derrota que da la sensación de sepultar sus aspiraciones. La espiral en la que vive se traduce en cinco derrotas en los últimos seis partidos, una racha que lo ha sacado de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. Así que en el partido que lo enfrenta al Lugo este sábado –16.15 horas, A Malata– su idea es la de volver a ganar para, tal vez, volver a meterse en la parcela deseada. Pero, con toda seguridad, impedir que su adversario lo supere y, sobre todo, recuperar parte de la confianza perdida.

Será para el Racing el cuarto partido con Guillermo Fernández Romo al frente –una victoria y dos derrotas fue el saldo de los anteriores–. En este tiempo ha empezado a dar entrada a algunos cambios –salida de balón menos elaborada, presión más adelantada y apuesta, en la medida de lo posible, por jugar con dos delanteros–, una evolución que espera seguir mostrando en este encuentro. Más allá del resultado, será la confirmación de que el cuadro verde está creciendo hacia lo que quiere y que al final de la liga regular debe hacerle jugar los playoffs por el ascenso a Segunda.

Este duelo, un derbi gallego, es de los que no se le han dado del todo bien al Racing –solo ha conseguido derrotar al Arenteiro–, mientras que al Lugo le vienen como anillo al dedo –ha ganado los cinco que ha disputado–. Así que el conjunto de la ciudad naval espera ser el primero al que la escuadra de la urbe amurallada no supere para, así, impedir que lo adelante en la clasificación. Y, de paso, ganar una buena dosis de confianza para lo mucho que aún queda por jugar.

Potencial

Una vez cerrado el mercado de fichajes y acabadas las plantillas con las que van a competir de aquí al final de la liga regulare, el cuadro verde parece más ofensivo tras la llegada de un medio y dos delanteros y la salida de tres centrocampistas, mientras que su rival ha apostado por dar continuidad a lo que estaba realizando.

El cuadro verde solo tiene la baja segura de Tejera, sancionado, y alguna duda física. Mientras, el Lugo no podrá contar con Kevin Presa y Jorge González –castigados– ni con los lesionados Txus Alba, Nico Reniero e Iago López. Aun así, las dos escuadras disponen de argumentos suficientes como para lucha por la victoria.