Racing de Ferrol

Los jugadores racinguistas acudieron a ver a su más joven afición al CHUF

Los futbolistas entregaron camisetas firmadas y otros regalos verdes a las personas ingresadas

Redacción
05/02/2026 09:45
El grupo verde acudió a la planta de Pediatría
Cedida
Una ola verde de ilusión llenó las habitaciones del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF–. Los jugadores del Racing Mardones, Parera, Artetxe, Migue Leal, Pascu, Lucas, Álvaro Juan y Zalaya visitaron a las niñas y niños hospitalizados, a los que llevaron fotos firmadas, camisetas, bufandas y otros materiales del club. 

Los futbolistas estuvieron acompañados por el director asistencias del Área Sanitaria de Ferrol, Salvador Mariño-Ageitos: supervisora de Humanización e Atención á Cidadanía, Laura Almeida y la supervisora de Pediatría, Carmen Galego.

