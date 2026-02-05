El Racing de Ferrol presenta sus piezas para el cambio

Azkune y Martim Tavares flanquean a Manuel Ansede Daniel Alexandre

La puesta de largo de las dos últimas incorporaciones realizadas por el Racing, los delanteros Martim Tavares y Azkune, dan cuenta del cambo de estilo por el que el Racing va a apostar en la segunda vuelta del campeonato liguero. “Hemos reforzado las posiciones que nos han pedido tanto la dirección de futbol como el entrenador”, explicó el presidente racinguista, Manuel Ansede.

Con Martim Tavares, jugador “joven pero con experiencia, internacional sub 20 con Portugal y que destaca fundamentalmente por su movilidad y remate” destacó Ansede, el club espera encontrar una alternativa en su parte ofensiva. Mientras, la llegada de Azkune supone el regreso a España de uno de los máximos goleadores del grupo 1 de Primera RFEF en la temporada 23/24, además de la de un futbolisa que es “una petición expresa de nuestro entrenador para la segunda vuelta liguera”.

Transición

Y es que dentro de una fase de transición como la actual, con un preparador diferente al que empezó el campeonato y, como apunta Manuel Ansede, “un sistema y una metodología nuevas”, las tres incorporaciones realizadas en el mercado invernal llegan para dar un cambio. “Esperemos que nos den el plus de de competitivad y de alternativas a la hora jugar”, explica el presidente con el objetivo de hacer frente a una competición que es “larga, dura y muy competitiva”.

Con la llegada además del centrocampista Fabio González, el cuadro verde tiene ya lista la plantilla con la que va a intentar luchar en los playoffs de ascenso a Segunda para así luchar por subir otra vez.

Martim Tavares: “Sé lo que soy; ahora solo quiero trabajar” “Un agitador”. De esta manera definió a Martim Tavares el director deportivo del Racing, Álex Vázquez, por su capacidad para cambiar los partidos cuando entra desde el banquillos, por su movilidad en el terreno de juego. Y el nuevo futbolista verde le dio la razón al exponer que “sé lo que soy como jugador, además veo lo que dicen los otros de mí; solo quiero trabajar día a día”, dice el atacante de Oporto.

Cedido por el Marítimo de Funchal de Madeira hasta el final de la presente temporada –aunque con la esperanza de prolongar su vínculo–, el club ferrolano supone su primera experiencia lejos de Portugal. Y él la asume con ganas de probarse en el país vecino y con la intención de “hacer todo para responder a las expectativas marcando goles, dando asistencias... para ayudar a la entidad a lograr sus objetivos y volver a Segunda División”. Los primeros días de trabajo con la plantilla racinguista le han servido a Martim Tavares para comprobar las diferencias entre el fútbol portugués y el español “aquí está todo más organizado”. Pero lo que sí ha podido detectar que, tras una fase en la que los resultados no han sido los esperados, “el espíritu del grupo está por encima. Por eso hemos trabajado bien durante toda esta semana con la intención de darle la vuelta a la situación actual y empezar a subir puestos”. El futbolista portugués, que va a lucir el número 21 durante el campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, ya ha dado muestras de su capacidad durante los entrenamientos desarrollados durante esta semana, así que a partir de la jornada de mañana espera hacer lo propio en los partidos para, de esta manera, cambiar la dinámica negativa por la que está atravesando el conjunto de la ciudad naval. Con experiencia en las categorías inferiores de la selección de su país, Martim Tavares espera que esta etapa le sirva para coger más proyección para su carrera. Será la manera de que las dos parte salgan beneficiadas y que, de esta manera, el cuadro verde puede mejorar su actual situación clasificatoria para que vuelva a ser como al principio del campeonato regular.

Martim Tavares, durante su presentación Daniel Alexandre

Azkune: “Entre todas las partes hemos conseguido llegar a la solución correcta” “Este es el lugar perfecto para mí”, dice convencido Ekain Azkune antes de explicar que su salida del Ried de Austria y su llegada al Racing hasta el final de esta temporada y otra campaña más “no ha sido fácil, pero entre todos hemos llegado a la solución correcta”. Pero entre que él quería volver a jugar en España, que conoce la categoría y al Racing –“tenía muchas ganas de venir, las referencias eran buenísimas”, apunta– y que le gusta el norte... la operación fue más fácil. Azkune, que llevará el dorsal 19, será uno de los cuatro delanteros que haya en la plantilla racinguista, una competencia que no lo asusta. Al contrario, cree que “siempre es buena para todos, porque nos vale para mejorar”. Además, él tiene la ventaja de poder jugar pegado a cualquiera de las bandas –“mi objetivo es aportar donde el ‘mister’ decida”, explica–, lo que le hace dar más altenativas. Después de casi un año sin marcar, además de no tener demasiados minutos en el Ried, el delantero expone que “los últimos meses me han servido para hacerme fuerte mentalmente”. De ahí que reconozca que “el gol no me obsesiona; sé que con el trabajo diario y la ayuda de los compañeros que tengo va a acabar llegando”. Por el momento, en las tres sesiones de entrenamiento que lleva con la plantilla racinguista ha percibido que hay “un espíritu de sacar esto adelante”. Si a eso se suma el hecho de que “veo al equipo muy capacitado en todos los aspectos”, está convencido de que el cuadro verde acabará dándole la vuelta a esta situación para “engancharnos otra vez a la zona de arriba y lograr los objetivos que se ha marcado el club”. Empezando por el derbi de mañana contra el Lugo –“sé la importancia que tienen estos partidos”, recuerda– para que, después de una mala dinámica como la que se estaba atravesando, tanto el equipo como la afición reciban una buena noticia en forma de resultado. “Por eso vamos a dar el máximo que tenemos dentro de nosotros”, describe Azkune.