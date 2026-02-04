Mi cuenta

“Sold out” para las entradas visitantes entre Racing de Ferrol y Lugo

La entidad verde despachó más de 400 localidades para el derbi

Redacción
04/02/2026 22:26
Zalaya, celebrando un tanto que no le pudo el triunfo al Racing
Zalaya, celebrando un tanto que no le pudo el triunfo al Racing
Alfaquí
Si el duelo de la primera vuelta en el Anxo Carro fue una auténtica exhibición de las mareas rojiblanca y verde, no será diferente el encuentro que este sábado Racing de Ferrol y CD Lugo protagonicen en A Malata.

La afición racinguistas arropó a los suyos en el campo lucense y, ahora, será la hinchada visitante la que llene las gradas ferrolanas. El CD Lugo colgó ayer el cartel de “sold out” para el derbi gallego que comenzará a las 16.15 horas en el terreno de juego departamental, después de despachar las 410 entradas aportadas por la entidad verde y a las que se unirá la afición que se siente en otros lugares. 

