Racing de Ferrol

Racing de Ferrol y Lugo, a ritmos diferentes

De las cinco incoporaciones lucenses, dos ya han jugado partidos, mientras que los nuevos racinguistas están a estrenar tras llegar más tarde

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
04/02/2026 21:50
Tavares, en su primer entrenamientos con la formación ferrolana
Tavares, en su primer entrenamientos con la formación ferrolana
RCF
Todavía duele en la distancia la derrota que el pasado 21 de septiembre cosechó el Racing de Ferrol en un Anxo Carro más verde que nunca. Un partido con un gran juego local, pero en el que las expulsiones de Migue Leal, en la recta final del primer tiempo, y Jairo, al inicio del segundo, hicieron prácticamente imposible que el tanto anotado por Zalaya en el minuto 10 se mantuviese “solo” en el marcador lucense. El Lugo supo aprovechar su superioridad numérica y su mayor frescura para darle la vuelta al choque en los diez últimos minutos de la contienda.

Más que venganza, el Racing busca ahora en este derbi gallego en A Malata recuperar las sensaciones de ese choque y la comunión con la afición. Eso sí, con un resultado que ahora favorezca a los dirigidos por Guillermo Fernández Romo. Un encuentro que llega casi 20 jornadas después de ese y con un movido mercado invernal para ambas formaciones.

Ekain Azkune, en el Ried austríaco

Ekain Azkune y Martim Tavares echan el cierre al mercado invernal del Racing de Ferrol

Más para el grupo lucense, en lo que al campo se refiere, que para el ferrolano que, sin embargo, hizo su primer movimiento de fichas ya el 7 de enero, con la marcha del técnico Pablo López y la llegada de madrileño.

Fortuna y rapidez

El Lugo, por su parte, tuvo mayor fortuna a la hora de que sus caras nuevas llegasen más rápido a su disciplina. Y es que de sus cinco incorporaciones, dos ya han podido disfrutar de minutos en el conjunto de Yago Iglesias. Así, el extremo izquierdo Álex Gallar se vistió de rojiblanco en los duelos ante Unionistas, Avilés y Ponferradina –siendo titular ante los asturianos y firmando un triunfo–, mientras que el mediocentro Antonio Perera debutó en tierras del Principado con la citada victoria por 1-2 con casi media hora de juego y se presentó en el Anxo Carro ante la Ponferradina, jugando toda la primera parte.

A estos dos nombres hay que sumar las llegadas a las filas lucenses de los sub 23 Pere Haro, Yago Rodríguez y Gabriel Costa. Ninguno de los tres ha podido disfrutar de momento de minutos. La incorporación más reciente ha sido la del defensor Pere Haro, procedente del Granada con el que debutó en Segunda División, que une su nombre a los de un Rodríguez que se integró la pasada semana a la dinámica lucense y al más “veterano” Costa, incoporado a principios de enero y que, sin embargo, tras tres convocatorias no ha podido estrenarse, peleando su lugar con nombres como Kevin Presa, Perera, Balboa y Alba.

Presentación de Fabio González nuevo jugador del Racing de Ferrol

Fabio González, nuevo jugador del Racing de Ferrol: "No enamoro desde el principio, mi solidaridad y buen fútbol se van viendo día a día"

Una situación que dista mucho de las, por circunstancias, tardías incorporaciones racinguistas. Tres en total son los nuevos rostros verdes y que, mientras que el Lugo apuesta por la defensa y el centro del campo, el Racing echó el resto en la delantera. Fue la salida de Álvaro Peña, sin embargo, la que trajo a un Fabio que ya estaba en el radar de Álex Vázquez para, precisamente, agilizar esa salida de balón. Si bien, la apuesta llega con los delanteros Tavares y Azkune.

El canario es el que cuenta con un mayor rodaje con sus nuevos compañeros, al haber ya estado entrenando con el equipo antes de hacer oficial su fichaje. Sin embargo, tanto el “tripeiro” como el vasco llegan al derbi gallego recién aterrizados tras hacerse pública su incorporación el último día de mercado. Unas diferencias que el Racing espera que no influyan en lo que quiere que sea la revancha y el inicio de su resurgir.

