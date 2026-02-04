Mi cuenta

El Racing de Ferrol estrena horario en el derbi ante el Celta Fortuna

La disputa de los derbis gallegos, hasta ahora jugados a las 16.00 o 16.15 horas, cambia para recibir al equipo olívico

Redacción
04/02/2026 22:04
Racing Ferrol-Arenteiro
Encuentro entre el Arenteiro y el conjunto ferrolano
Jorge Meis
El Racing volverá a entrar en escena un viernes por segunda vez en esta temporada. Los de Guillermo Fernández se estrenaron en esta jornada con el nocturno duelo ante el Guadalajara el pasado viernes 26 de septiembre –con un descafeinado empate sin goles– y volverán a vestirse de corto en este quinto día de la semana una vez más. 

Y lo harán, además, en el derbi ante el Celta Fortuna el próximo viernes 20 de febrero en A Malata. También será una novedad el horario de su disputa, de hecho este sí que será la primera vez para el Racing. Ferrolanos y olívicos pisarán el césped de la ciudad naval a las 19.00 horas y siendo los encargados de abrir el calendario de la vigésimo quinta jornada de competición en Primera RFEF.

Un giro en el camino que hasta la fecha estaban siguiendo todos los derbis autonómicos, moviéndose en la franja de las 16.00 o 16.15 horas, a excepción del choque en Ourense, dirimido a las seis y media. Unos duelos, eso sí, programados para las jornadas del sábado o del domingo y que, ahora, por primera vez, se colocan el viernes.

