Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El patrocinio de Portomotor, nuevo sostén para el Racing de Ferrol

La compañía arropará al equipo local en su duelo ante el Lugo

Redacción
04/02/2026 22:09
Agra y Alonso, en la presentación del partido patrocinado
Agra y Alonso, en la presentación del partido patrocinado
M. T.
Portomotor será la empresa encargada el sábado de respaldar al Racing en el esperado derbi en A Malata ante el Lugo. Un encuentro que el gerente de la firma, Marcos Alonso espera que “sea igual que el de la primera vuelta pero con mejor resultado”, apuntaba el CEO. Alonso estuvo acompañado en la presentación de este duelo patrocinado por el director de márketing del club verde, Daniel Agra, que quiso agradecer la implicación de esta compañía, que suma su tercera campaña en la familia verde. 

Un choque, además, “elegido” por la firma y en el que no sólo habrá rivalidad dentro del campo, sino también fuera. Con “implicaciones familiares”, como apuntaba Alonso, “mi madre es de Lugo, pero yo en este caso tendré que ser el tío de Ferrol. Que ella haga lo que quiera con su conciencia”, señalaba entre risas el gerente. Un duelo, y una segunda vuelta para a que el CEO pidió para que “entre todos, arrimemos el hombro”. 

