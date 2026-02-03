Más pólvora, mejor energía y "plan renove" para el nuevo Racing de Ferrol de Álex Vázquez

Vázquez analizó cómo queda la plantilla tras el cierre del mercado invernal Juan Rey-Cabarcos

Tres salidas, tres llegadas y un mismo objetivo: reflotar la nave verde y el sentimiento racinguista. El Racing de Ferrol vuelve a estar en la casilla de salida, con sus pros y con sus contras, tras el cierre de un mercado invernal en el que la principal apuesta de A Malata ha sido clara, reforzar una parcela ofensiva por la que pasan muchos de los inconvenientes con los que se ha encontrado hasta ahora.

Poco menos de una segunda vuelta que los ahora dirigidos por Guillermo Fernández afrontan con las energías renovadas, precisamente, tanto de esta nueva incorporación en el banquillo como de las citadas tres caras nuevas y que se espera puedan ser la chispa que prenda de nuevo la hoguera verde. Esto como parte de esos pros invernales y, en el otro lado de la mano, el reloj. La cuenta atrás en que cada año se convierte la última mitad de la campaña y que, en absoluto, pilla de sorpresa ni a técnico, ni a la dirección deportiva de un Álex Vázquez que lo tiene claro.

“La dificultad es grande. A veces es incluso peor que al principio de temporada, porque ahora, concretamente, el futbolista también está en una mala dinámica y eso también penaliza a la hora de que el cambio sea mejor. Pero esto es fútbol y no vamos a ser los primeros que salgamos de esta situación. Hay mil ejemplos y estamos convencidos”, sentenciaba el director deportivo.

1. Promocionar lo de la casa

El Racing cerró el mercado invernal con sus objetivos cumplidos y con 24 nombres en su plantilla. “Exactamente igual que antes”, señalaba Vázquez y con la intención de incorporar al juvenil Joel Tenreiro a la dinámica del primer equipo para, en caso de ser necesario, tener cubierta esa ficha sub 23 que todavía queda libre.

“Valoramos diferentes situaciones, pero decidimos quedarnos así por la situación –de Joel–”, relataba el ourensano, “lo está haciendo muy bien en el filial. Vemos que tiene proyección y creemos que ese paso más le puede venir bien”. El juvenil, que ya fue convocado para el duelo ante el Athletic B de la mano de un Míchel Alonso que tuvo las mejores palabras para él, “nos va a aportar muchas cosas. Nos puede dar lo mismo que otro que podríamos traer. Al final es mejor promocionar lo que tenemos”, añadía Vázquez.

2. Lo nuevo: buen trato, debilidad y agitador

Y lo que ha traído el Racing para suplir las carencias de una plantilla llamada a estar en lo más alto y asimismo adecuarla a un nuevo técnico como es Guillermo Fernández, son tres nombres que la casa verde ya tenía en su radar. Un Fabio González, que como señala el director deportivo, ya pudo recalar en la escaleta verde a principio de temporada. No lo hizo por aquel entonces, llegando ahora a A Malata sin dudas sobre su condición. “Estamos muy contentos porque es un seis que creo que necesitábamos. Un seis puro con capacidad para girarnos, con un buen trato de balón que ayudase a esa fluidez en el juego. Una persona extraordinaria que quiere estar aquí”, resumía Vázquez.

Y al borde de finalizar el tiempo de las incorporaciones, si bien no por eso menos deseados, llegaron los delanteros Ekain Azkune y Martim Tavares. El primero, casi definido por Vázquez como “una debilidad”, es una apuesta por un jugador que “todavía tiene muchas cosas que decir. Un perfil que no tenemos, con mucha pierna, ataca espacios, dinamismo y puede jugar por fuera”, apuntaba sobre un futbolista que anotó doce goles en el filial de la Real Sociedad.

Como “agitador” se dirigió a Tavares, más de área y “que tiene mucho gol, muy buena mentalidad y que siempre sale enchufado”, decía Vázquez recordando también cuando sus ojos ya se posaban en él cuando estaba en las filas del Marítimo y pensaban que “era un tesoro tener a un futbolista así en la plantilla” y con el que podrán contar ya desde este fin de semana. “Están disponibles”, comentaba en una jornada en la que ambos ya entrenaron con sus compañeros.

3. Más pólvora, mejor energía

Dos delanteros –que, junto con Fabio, llegan con “otra energía para ayudar a impulsar y generar otro tipo de energía para aumentar el rendimiento del resto y la competencia interna”– con los que el Racing redobla nombres en esta parcela que “siempre es en la que más rotación hay”, aclaraba Vázquez. Una savia nueva para generar nuevas ramas en A Malata y ”revivir” las que ya había.

"En eso estamos. Poco a poco tenemos que recuperar el estado de ánimo adecuado para competir. A día de hoy no lo tenemos, pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir”, se sinceraba el dirigente, esperando asimismo que el sol salga tanto a nivel deportivo como en la comarca, tras un inicio de año muy revuelto en ambos lugares. “Cuando estás en una situación mala parece que es imposible salir de ella”, decía el ourensano, recordando también que “pequeños cambios igual pueden provocar grandes transformaciones que hacen que todo se vea de otra manera y que nos permita salir hacia arriba”.

4. Mejor sin revolución

En estos nuevos “regos” para que crezca el nuevo Racing no estarán ni un David Carballo, que sigue vinculado a la entidad –“es un activo del club”–, ni Gelardo ni Peña –que solicitaron salir–, pero sí otros 24 nombres que ya preparan sacho y guantes para empezar el trabajo, precisamente, en A Malata.

“Teníamos muy claro que no íbamos a hacer ninguna revolución. No están saliendo las cosas, pero la confianza en la plantilla y en su capacidad sigue ahí”, relataba el director deportivo tras un arduo trabajo de inspección del mercado para mejorar situación y formación.

“Creemos que impulsando con estos movimientos que hemos hecho pueden ayudar a que los rendimientos mejoren. En ese sentido creo que hemos mejorado la plantilla”, confiesa Vázquez. Unas llegadas con las que la chispa salte de un jugador a otro hasta provocar un auténtico “incendio” en A Malata y allá donde este nuevo Racing encamine sus pasos. “Hay que recuperar a la gente que está. Son los que nos van a sacar de esto. Son buenos futbolistas, lo han demostrado y lo tienen que hacer ahora”, sentenciaba, con el siempre apetecible derbi ante el Lugo como la primera diana a acertar.