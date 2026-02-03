Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Diego Rivas, dirección deportiva del Racing de Ferrol: “El derbi es una gran oportunidad para demostrar nuestro racinguismo”

El exjugador verde hace un llamamiento a la unión entre afición y equipo

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
03/02/2026 18:23
Rivas, durante uno de los entrenamientos del primer equipo
Rivas, durante uno de los entrenamientos del primer equipo
Emilio Cortizas
Diego Rivas, canterano, jugador y ahora miembro de la dirección deportiva encabezada por Álex Vázquez quiso estar presente en esta valoración tras el cierre del mercado invernal. El exmeta local no sólo incidió de nuevo en la complicada situación meteorológica de las últimas semanas y que, lógicamente, afecta tanto a los entrenamientos y, asimismo, a los tiempos de preparación de la Ciudad Deportiva, al igual que hace unos días manifestó el presidente Manuel Ansede durante la presentación Fabio González, sino que apeló al sentimiento racinguista.

Si bien, el naronés estuvo en su casa para, no sólo hacer ese llamamiento a la calma y a la adaptación de las circunstancias que está haciendo tanto equipo como empresas encargadas de la construcción en Mandiá, sino, sobre todo, tender puentes entre afición y equipo y para que este sienta el apoyo de la marea verde. 

Un Rivas muy emocionado y que quiso dejar claro que “soy muy racinguista, pero no voy a dar lecciones a nadie”, apuntando el gran trabajo realizado desde todos los estamentos del club. Un motivo por el que, junto con “la apuesta increíble que está haciendo la propiedad por Ferrolterra y el Racing”, el ahora directivo confiesa que “no entiendo la ola de autodestrucción en la que nos hemos metido nosotros solos”. El exportero señalaba como ejemplo la citada Ciudad Deportiva, ya en marcha o que “podemos estar flagelándonos en que es muy lento y no avanza”.

Más pólvora, mejor energía y "plan renove" para el nuevo Racing de Ferrol de Álex Vázquez

El exfutbolista ponía el foco en el próximo derbi ante el Lugo, precisamente un choque perdido por el Racing en la primera vuelta, pero tras el que “estábamos todos orgullosísimos de estos mismos chicos”. Para Rivas este duelo es una “oportunidad increíble de demostrar los racinguistas que somos. Y de hacerlo, como creo que nos ha ido bien, estando juntos, unidos y siendo humildes”.

 Tres pilares sobre los que él asienta el objetivo del equipo. Además, apuntaba a que la responsabilidad “es compartida. Nosotros desde la parcela deportiva, como dotarlos de las mejores condiciones para entrenar y que poco a poco vayan dando su mejor rendimiento”, indicaba, “para que el equipo conecte con la gente”. Una tarea bidireccional en la que la afición también observe sus propias actitudes en el campo, en la calle o las redes sociales.

