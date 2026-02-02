Mi cuenta

Racing de Ferrol

Martim Tavares completa la delantera del Racing de Ferrol

El futbolista, de 22 años, llega en calidad de cedido por el Marítimo de Funchal de Segunda División

Juan Quijano
Juan Quijano
02/02/2026 22:01
Martim Tavares, en el cuadro portugués del que llega cedido
El delantero por el que espera el entrenador Guillermo Fernández Romo llegará de Portugal. El atacante Martim Tavares, de 22 años de edad, recalará en el Racing en calidad de cedido por el Marítimo de Funchal, equipo de la segunda categoría portuguesa.

Tavares, de 1,83 metros, disputó en lo que va de temporada siete encuentros -ninguno de titular-, en los que no llegó a estrenarse como goleador. El futbolista, nacido en Oporto, tiene experiencia además como internacional en las selecciones inferiores de su país.

El delantero luso, que ocupará ficha de categoría sub 23, completa una línea para la que ya están en la plantilla Antón Escobar y Álvaro Giménez, que suman ocho goles. Su llegada colma una de las pretensiones del preparador racinguista.

