Racing de Ferrol

El delantero Azkune, nueva incorporación para el Racing de Ferrol

El futbolista, de 25 años, llega traspasado por el Athletic de Bilbao

Juan Quijano
Juan Quijano
02/02/2026 21:00
Azkune, en una foto en su etapa con la Real Sociedad
Azkune, en una foto en su etapa con la Real Sociedad
CEDIDA
El delantero Ekain Azkune jugará hasta el final de temporada en el Racing en calidad de traspasado por el Athletic de Bilbao, en cuyo filial estuvo la temporada pasada. El futbolista, nacido en la localidad guipuzcoana de Errenteria, acaba de cumplir 25 años.

Azkune, que mide 1,80 metros, se formó en la categorías de base de la Real Sociedad antes de fichar por el Athletic en la temporada 24/25. Este ejercicio, sin embargo, estuvo a préstamo en el Ried de la máxima categoría del fútbol austríaco.

El nuevo futbolista del Racing, cuya posición principal es la de delantero, pero que también puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas, sólo participó en cuatro partidos en el país centroeuropeo -tres en el campeonato liguero y uno en el Copa-, lo que se traduce en un total de 145 minutos.

