Ekain Azkune y Martim Tavares echan el cierre al mercado invernal del Racing de Ferrol

Ekain Azkune, izquierda, en el Ried austríaco CEDIDA

Con dos entradas, las de los delanteros Ekain Azkune y Martim Tavares, puso fin el Racing al mercado invernal de incorporación de futbolistas, que concluyó a las 23.59 horas. De esta manera, el cuadro verde volverá a tener una plantilla de 24 efectivos de cara a la segunda parte del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, en el que espera acabar consiguiendo la clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda y, de esta manera, el retorno al fútbol profesional.

La primera incorporación en confirmarse fue la de Ekain Azkune, que llega traspasado por el Athletic de Bilbao –club que lo había tenido cedido en el Ried de la máxima categoría de Austria, donde jugó la primera parte de la campaña–. La transferencia entre las dos entidades incluye un bonus por rendimiento y un porcentaje de una posible venta posterior.

El futbolista, nacido en la localidad guipuzcoana de Errenteria y que acaba de cumplir 25 años, mide 1,80 metros y se formó en las categorías de base de la Real Sociedad antes de fichar por el Athletic en la temporada 24/25. El nuevo futbolista del Racing, cuya posición principal es la de delantero, pero que también puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas.

El otro delantero que colma los deseos del entrenador Guillermo Fernández Romo llega de Portugal. Martim Tavares, de 22 años, recalará en el Racing en calidad de cedido por el Marítimo de Funchal, equipo de la segunda categoría portuguesa. El futbolista nacido en Oporto, de 1,83 metros, disputó en lo que va de temporada siete encuentros –ninguno de titular–, en los que no llegó a estrenarse como goleador.

Ahora se abre la posibilidad de incorporar a agentes libres, jugadores que estén en situación de paro tras haberse desvinculado de las entidades en las que estaban jugando –el club solo tiene libre una ficha de categoría sub 23–. Esta es la manera en la que llegaron en el mercado estival los defensas Chema Rodríguez y Saúl García y el centrocampista Tejera al club ferrolano.