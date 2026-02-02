Mi cuenta

Racing de Ferrol

David Carballo, segunda baja en el Racing de Ferrol

El centrocampista pontés jugará cedido en el Valladolid Promesas hasta el final de temporada

Juan Quijano
Juan Quijano
02/02/2026 18:23
David Carballo, durante el partido ante el Barakaldo, el único que jugó
David Carballo, durante el partido ante el Barakaldo, el único que jugó
ALFAQUÍ
La baja del centrocampista pontés David Carballo es la segunda que el Racing realiza en el último día del mercado invernal de fichajes tras la de Álvaro Peña. El club ferrolano ha llegado a un acuerdo con el  jugador y el Valladolid para que el juegue cedido hasta final de temporada en el filial de la entidad pucelana.

El préstamo de David Carballo responde a la voluntad del Racing de que el centrocampista disponga de un escenario óptimo para su crecimiento deportivo. De hecho, el poder competir en un entorno exigente de una forma regular le permitirá seguir desarrollando su potencial dentro de su proceso de formación.

El pontés ha sido el jugador de campo que menos ha actuado en lo que va de campeonato, con sólo quince minutos en el encuentro frente al Barakaldo. Mientras que en la Copa del Rey disputó 95 minutos, repartidos en dos partidos (50 frente al Langreo y 45 ante el Huesca).

