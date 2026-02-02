Mi cuenta

Álvaro Peña se desvincula del Racing de Ferrol

El centrocampista y el club llegaron a un acuerdo después de que el jugador pidiese salir por motivos personales

Juan Quijano
Juan Quijano
02/02/2026 16:07
Escobar y Peña, escuchando al colegiado del encuentro ante el Zamora
Escobar y Peña, escuchando al colegiado del encuentro ante el Zamora
JORGE MEIS
La salida de Álvaro Peña inicia los movimientos que el Racing prepara para la última jornada del mercado invernal de fichajes. El centrocampista bilbaíno, después de haber pedido salir por motivos personales, llegó a un acuerdo para terminar su vinculación.

En las 22 jornadas que van de campeonato, Peña disputó un total de 858 minutos repartidos en 17 partidos, en los que anotó un tanto -de penalti- y dio tres pases de gol, además de ver cinco tarjetas amarillas.

El club quiso agradecerle su profesionalidad en los meses que ha pasado en la entidad y desearle suerte en los proyectos personales y profesionales que afronte.

