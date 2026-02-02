Al Racing de Ferrol le vuelve a faltar el gol

Álvaro Giménez se lamenta tras fallar una ocasión JORGE MEIS

Solo en dos de las 18 primeras jornadas del grupo 1 de Primera RFEF el Racing se quedó sin marcar –ambas en A Malata, contra el Guadalajara y el Tenerife–. Pero en tres de las cuatro últimas no ha sido capaz de perforar la meta contraria –frente al Athletic B en casa y a domicilio en las visitas a Ponferradina y Zamora–. De ahí que el cuadro verde, que era uno de los más realizadores de la competición, haya pasado a una posición más discreta en este apartado –hasta diez equipos ya han marcado más de los 26 tantos que lleva en lo que va de campeonato–.

La del Ruta de la Plata, además, fue la cuarta derrota consecutiva a domicilio del cuadro verde y, como recuerda el portero Parera, “no nos gusta perder, porque somos competitivos y nos gusta ganar siempre”. Así que contra eso la única solución es “seguir trabajando, seguir avanzando, seguir creciendo”. Será la manera de llegar en las mejores condiciones al partido del próximo sábado frente al Lugo para, de esta manera, volver a marcar... y a ganar un encuentro para subir así puestos en la clasificación de Primera RFEF.