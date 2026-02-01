La poca eficacia en las áreas vuelve a castigar al juvenil racinguista (2-0)

El equipo ferrolano no es capaz de remontar el vuelo Daniel Alexandre

Otra vez la falta de eficacia en las dos áreas volvió a condenar al equipo juvenil del Racing, esta vez en el partido que lo enfrentó a un rival directo por la permanencia como es el Pontevedra, que acabó ganando (2-0). Dos goles casi seguidos en sus primeras llegadas al área racinguista, cuando aún no se había jugado el primer cuarto de hora, pusieron las cosas muy cuesta arriba a la escuadra dirigida por Míchel Alonso, porque sin que apenas pasase nada en el encuentro se vio con una desventaja importante en el marcador.

A pesar de generar más volumen de llegadas al área contraria que su rival, el Racing juvenil evidenció los problemas que tiene para marcar. Tanto que hasta Joel Tenreiro, a poco del descanso, marró un penalti que impidió que el marcador se estrechase y le diese más ánimos a su escuadra de cara a la segunda parte.

El dominio racinguista se mantuvo tras el descanso, con ocasiones para reducir la desventaja –sobre todo una de Diego Rey que no acertó a remachar al fondo de las mallas con un remate casi sobre la línea de gol–. Enfrente, al Pontevedra le bastó con defenderse con orden para mantener su distancia en el marcador del choque y en la clasificación, porque aunque sigue siendo penúltimo ahora lo es con seis puntos de renta sobre el cuadro verde.

De ahí que el buen juego de la escuadra racinguista no le llegue para alcanzar las victorias que necesita.