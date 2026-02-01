El Racing de Ferrol se prepara para la traca final

David Carballo, segundo por la izquierda, tiene visos de salir RCF

Hasta las 23.59 horas de este lunes tiene de plazo el Racing para dar forma a la plantilla con la que va a disputar lo que queda de liga regular –y los playoffs de ascenso a Segunda en caso de clasificarse–. Será el tiempo que tenga para ocupar las fichas de que disponga –por ahora solo cuenta con una de categoría sub 23– en función de las salidas que se produzcan. El cuadro verde espera completar las 25 licencias a las que tiene derecho de cara a la segunda parte de un campeonato en el que ahora ocupa la sexta posición.

Un par de salidas y al menos una llegada es lo que el club de la ciudad naval espera oficializar en la jornada de hoy. Entre las primeras está la del centrocampista pontés David Carballo –el futbolista de campo de la primera plantilla que menos minutos ha jugado en lo que va de campeonato y que podría salir cedido– y probablemente la de Álvaro Peña –que ha pedido salir por motivos personales y podría tener su futuro cerca de Euskadi-.

Incorporaciones

En cuanto a las llegadas, el último nombre en salir a la palestra es el del delantero Ekain Azkune, que llegaría en calidad de cedido por el Athletic de Bilbao, partes con las que la entidad de la ciudad naval parece tener un acuerdo. Esta incorporación satisfaría las pretensiones del entrenador de la escuadra de la ciudad naval, Guillermo Fernández Romo, que quería algún efectivo más en ataque para acompañar la presenciar de Antón Escobar y de Álvaro Giménez.

Pero, además de este movimiento, la entidad sigue en contacto con entidades de superior categoría para conseguir el préstamo de jugadores de categoría sub 23 con los que no cuenten. Desde entidades gallegas hasta otras de diferentes puntos de España, el club de la ciudad naval espera hacerse con los servicios de talento joven que puede refrescar a su plantilla actual.

Pero, además de lo que pase en la jornada del lunes, el Racing también estará pendiente de los jugadores que estén en situación de paro de cara a valorar su incorporación a la entidad de cara a la segunda parte del campeonato liguero de Primera RFEF.