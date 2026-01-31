Los juveniles del Racing de Ferrol, a encontrar resultados

El cuadro verde espera dejar atrás su mala racha de resultados Daniel Alexandre

Al equipo juvenil del Racing le urge traducir en resultados la mejoría que parece apuntar desde la llegada de Míchel Alonso. Sobre todo en partidos como el que lo enfrenta al Pontevedra este domingo–12.00 horas, Manolo Barreiro 2–, ya que es un rival involucrado en la lucha por la permanencia –ocupa la penúltima plaza, a tres puntos de la escuadra de la ciudad naval, que es última–.

Además, el triunfo racinguista en el encuentro de la primera vuelta le haría ganar el “average” en caso de empate en la clasificación al final de la liga. Así que el Racing intentará demostrar que va a más a falta de trece jornadas para el final del torneo.