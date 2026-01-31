Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Nos faltó intensidad en jugadas defensivas”

El preparador espera que la plantilla aprenda de los errores cometidos “para mejorar y que no vuelva a suceder más”

Juan Quijano
Juan Quijano
31/01/2026 21:42
Entrenamiento del Racing con Guillermo Fernández Romo
Guillermo Fernández Romo, durante un entrenamiento
Jorge Meis
Después de una derrota, la valoración nunca puede ser positiva. “Es mala”, la definió el entrenador del Racing. Así que tras el fiasco cosechado por el equipo ferrolano ante el Zamora, Guillermo Fernández Romo, reconoció que “tenemos que ser autocríticos: hemos venido con la ambición de ganar el partido y no lo hemos conseguido”.

El preparador madrileño ahondó en la manera en que llegó este resultado y explicó que, sobre todo en la primera parte, “hemos tenido un gran debe, que es la falta de intensidad, de tener acciones defensivas más pudientes, tener más personalidad con la pelota...”. Fernández Romo, eso sí, apuntó que “en la segunda parte hemos ido creciendo y con las diferentes ocasiones que hemos tenido, bastantes claras, pudimos haber empatado el partido. Pero esto se trata de marcar goles y esta vez no hemos podido”.

Una vez digerida la derrota, el preparador de la escuadra de la ciudad naval explica que “no paramos ni un segundo: el proceso lo tenemos claro, el trabajo también y la confianza la mantenemos”. Así que ahora espere el cierre del mercado invernal de incorporación de jugadores y, a partir del martes, está convencido de que “vamos a ser un equipo que va a acabar de conseguir sus objetivos, sin ningún tipo de indecisión y trabajando firmemente en lo que queremos acabar logrando”.

Después de su tercer duelo al frente del equipo ferrolano, el entrenador recueda que “el calendario nos aprieta, porque son partidos en los que tenemos que competir e ir construyendo cosas”. Así que espera que para la semana que viene “aprendamos y aprovechemos todo lo que hemos aprendido y que lo negativo que ha habido seamos capaces de mejorarlo para que no vuelve a pasar”.

