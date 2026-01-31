Al Racing de Ferrol no le llega con un solo tiempo (1-0)

Pascu se lamenta después de fallar una ocasión ALFAQUÍ

Al Racing le sigue faltando regulridad a la hora de conseguir buenos resultados. Así que la derrota que sufrió en el partido que lo enfrentó al Zamora deja casi sin efecto el último triunfo logrado sobre el Arenteiro, porque lo vuelve a sacar de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. Pero, sobre todo, repite una historia ya vivida con anterioridad, la de una escuadra claramente superada en la primera parte y que, aunque en la segunda mejoró y estrelló dos disparos en los palos, no llegó a sumar ni al menos un punto.

Del juego de estrategias en el planteamiento –el Zamora apostó por jugar con una línea de tres defensas y el Racing por hacerlo, otra vez, con un solo delantero– salió beneficiado el cuadro local. Pero, sobre todo, porque imprimió mucha más ímpetu que su rival. De ahí que empezase a coleccionar llegadas a la portería de un Parera que fue el protagonista de los primeros minutos con un par de paradas de mérito. Eso sí, con lo que no pudo el cancerbero fue con un remate en boca de gol de Abde tras una acción iniciada por Kike Márquez con un taconazo que supuso el primer tanto.

Aunque al principio pareció noqueado por el gol encajado, poco a poco el cuadro verde empezó a recomponerse y a aparecer en el campo contrario a través, sobre todo, de Álvaro Juan por la derecha y de Pascu por la izquierda. Pero ese aumento de prestaciones no se tradujo en opciones para marcar. Al contrario, fue el Zamora el que siguió dando más sensación de peligro, tanto que llegó a marcar un segundo gol por mediación de Carbonell que, sin embargo, fue anulado por falta previa del delantero para hacerse con la pelota.

El elevadísimo ritmo con el que el Zamora había empezado fue disminuyendo poco a poco... pero sin que eso significase que el equipo ferrolano tomaba el mando. De hecho, el juego discurrió sin apenas sobresaltos hasta el descanso –el único lanzamiento del Racing entre los tres palos fue, a los 45 minutos, un cabezazo flojo de David Concha a las manos de Fermín–, así que el intermedio llegó con el cuadro castellano sintiéndose superior y su rival sabiendo que tenía que cambiar si quiere conseguir algo positivo.

El paso por los vestuarios cambió la cara del Racing, que empezó a presionar más cerca a la portería contraria y a recuperar la pelota con mayor rapidez. Incluso, su mayor velocidad a la hora de circular la pelota le permitió llegar con peligro a la portería contraria, como con una llegada de Álvaro Ramón por la izquierda, que sirvió un centro que Álvaro Juan cabeceó al poste en el segundo palo y Antón Escobar no acertó a remachar a gol por la acción de Merchán salvando la pelota bajo los palos.

Esta acción, sin embargo, no fue un preludio de un ataque en tromba de la escuadra de la ciudad naval. Al contrario, lo que hizo fue despertar a un Zamora que, a partir de ahí, empezó a ganar metros y pasar a jugar más cerca de la meta contraria de lo que lo estaba haciendo. El partido, por eso, pasó a romperse más de lo que le interesaba a las dos escuadras, con ocasiones como la de Athuman –salvada “in extremis” por el meta Parera– y la del recién estrenado Fabio González –cuyo disparo desde fuera del área se estrelló en el larguero– que pudieron mover el resultado del duelo.

El cuadro verde no dejó de intentarlo en los minutos finales del encuentro, sobre todo a través de las incursiones de Raúl Dacosta por la izquierda. Pero sus centros no encontraron más solución que un cabezazo de Pascu que el meta Fermín detuvo sobre la línea u otro de Álex Zalaya que se fue desviado. Así que el Racing sumó otra derrota, sale de la zona que clasifica para los playoffs... y se da cuenta de que aún tiene mucho que hacer.