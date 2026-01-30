Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "El desafío que tenemos es hacer mejor las cosas cada semana"

El preparador espera que el equipo que dirige sea capaz de mostrarse acertado y seguro en el partido contra el Zamora

Juan Quijano
Juan Quijano
30/01/2026 13:33
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

“Tenemos un desafío semanal, que es hacer mejor las cosas”. El entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, no quiere que el triunfo sobre el Arenteiro cambie el estado de ánimo de la plantilla. “Es que si no vamos a vivir en una espiral emocional demasiado cambiante: gano y estoy contento; pierdo y estoy triste”, relata el preparador antes de explicar que lo que busca es una organización emocional entre sus futbolistas para romper la racha de tres derrotas seguidas fuera de casa.

Pese a que el tiempo cada vez es menos, el técnico recuerda que “cada semana hay que competir... sabiendo que hay cosas que el tiempo las va a dar en el medio plazo”. Así que, con vistas al partido del Ruta de la Plata apunta que “vamos a tener que tener un acierto muy importante y soportar los momentos en los que el rival tenga mucha posesión de pelota”.

Seguridad

Tras mantener la portería a cero en el último partido, el preparador insiste en la necesidad de “tener una habitación defensiva buena, que el rival no nos genere muchas ocasiones y que seamos capaces de defendernos con la pelota”. Así que cree que “esa habitación defensiva te acerca a conseguir los objetivos siempre que después tengas eficacia con la pelota”.

Por último, el entrenador del equipo ferrolano no cree que el reencuentro de él y su segundo, Elías Martí, con Óscar Cano –preparador del Zamora– vaya a infuir en el desarrollo del partido. “Es que al final los que toman las decisiones son los jugadores”, recuerda Fernández Romo al hablar de un rival “muy bien trabajado, con las ideas muy claras y que ha ido creciendo desde que está esta entrenador. Es un rival clarísimo para los objetivos”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Julio Abalde Subdelegado Gobierno en Galicia

El Gobierno asegura que la lucha contra el narcotráfico en Ferrolterra es “unha prioridade absoluta”
Redacción
El accidente se saldó con la señalización horizontal de la mediana destrozada

Una octogenaria sale ilesa de un aparatoso accidente en A Gándara
Redacción
María Vázquez

A vida de María Vázquez, mestra represaliada que descansa en Pontedeume
Rita Tojeiro Ces
Imagen de archivo de uno de los campamentos organizados por el Concello

El BNG afea al Concello que no cuente con el resto de grupos en la licitación de los campamentos
Redacción