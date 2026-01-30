Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "El desafío que tenemos es hacer mejor las cosas cada semana"

Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing Jorge Meis

“Tenemos un desafío semanal, que es hacer mejor las cosas”. El entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, no quiere que el triunfo sobre el Arenteiro cambie el estado de ánimo de la plantilla. “Es que si no vamos a vivir en una espiral emocional demasiado cambiante: gano y estoy contento; pierdo y estoy triste”, relata el preparador antes de explicar que lo que busca es una organización emocional entre sus futbolistas para romper la racha de tres derrotas seguidas fuera de casa.

Pese a que el tiempo cada vez es menos, el técnico recuerda que “cada semana hay que competir... sabiendo que hay cosas que el tiempo las va a dar en el medio plazo”. Así que, con vistas al partido del Ruta de la Plata apunta que “vamos a tener que tener un acierto muy importante y soportar los momentos en los que el rival tenga mucha posesión de pelota”.

Seguridad

Tras mantener la portería a cero en el último partido, el preparador insiste en la necesidad de “tener una habitación defensiva buena, que el rival no nos genere muchas ocasiones y que seamos capaces de defendernos con la pelota”. Así que cree que “esa habitación defensiva te acerca a conseguir los objetivos siempre que después tengas eficacia con la pelota”.

Por último, el entrenador del equipo ferrolano no cree que el reencuentro de él y su segundo, Elías Martí, con Óscar Cano –preparador del Zamora– vaya a infuir en el desarrollo del partido. “Es que al final los que toman las decisiones son los jugadores”, recuerda Fernández Romo al hablar de un rival “muy bien trabajado, con las ideas muy claras y que ha ido creciendo desde que está esta entrenador. Es un rival clarísimo para los objetivos”.