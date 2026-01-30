El Racing de Ferrol busca habituarse a ganar

La profundidad de Migue Leal por la banda derecha será una de las armas del Racing ALFAQUÍ

Con la reciente victoria sobre el Arenteiro, el Racing cortó la racha de cuatro derrotas que había encadenado. Pero lo que no quiere es que este triunfo no sea algo puntual, sino el comienzo de una racha positiva que le permita asentarse en los puestos que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda y acabar la liga regular lo más arriba posible. Así que en el partido que lo enfrenta al Zamora esta sábado –18.30 horas, Ruta de la Plata– buscará una victoria que confirme esta intención y, de paso, le dé confianza de cara a los cuatro meses que aún quedan de la fase inicial del campeonato.

En plena adaptación a los cambios derivados de los malos resultados que se estaban cosechando –en el puesto de entrenador, Guillermo Fernández Romo ocupó la vacante dejada por Pablo López; en la plantilla, la incorporación de Fabio González es por ahora la única novedad en un elenco del que se fue Gelardo–, el cuadro verde intenta alcanzar cuanto antes el mejor nivel posible. Así que, a pesar de que la última victoria aún dejó unas cuantas dudas, en realidad supone un punto de partida desde que el trabajar con más comodidad hasta alcanzar la velocidad de crucero buscada.

Continuidad

Enlazar dos triunfos es la meta que ha fijado el conjunto de la ciudad naval, sobre todo tras haber perdido sus tres últimos partidos a domicilio. Será la manera de empezar a demostrar el cambio de mentalidad que el nuevo entrenador quiere para su equipo y el que espera que le permita seguir escalando en la tabla clasificatoria. Y es que, a pesar de estar en el quinto puesto, su intención es la de llegar más arriba.

Enfrente del equipo ferrolano estará en esta ocasión un equipo que tras un inicio dubitativo, parece haber encontrado la manera de proceder con Óscar Cano. Así que el duelo será el de dos claros aspirantes a acabar metiéndose entres los que van a jugar los playoffs.