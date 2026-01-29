Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol: "La meteorología condiciona, pero la fase 1 de la Ciudad Deportiva debería de estar en julio"

Manuel Ansede,durante la presentación de Fabio Jorge Meis

El presidente del Racing, Manuel Ansede, acompañó a Fabio González en su presentación, un acto en el que el dirigente de la entidad verde aprovechó para, no sólo alabar al nuevo pupilo de Fernández, sino también para comentar el estado de un mercado de invierno a punto de cerrar y del estado de los trabajos en la Ciudad Deportiva verde.

“En los días que ha entrenado con nosotros se ha testado su estado de forma, pero nos ha demostrado que está en perfectas condiciones y preparado para jugar, para empezar a aportar”, comentaba Ansede en este acto. Un jugador canario que llega en la posición dejada por Gelardo y que la cubra “con satisfacción y con garantías. Nos va a dar cierto equilibrio en ese lugar determinante y que, sobre todo en la segunda parte de la temporada, va a ser muy necesaria”.

Mercado abierto, Ciudad Deportiva en tiempo

La llegada de González puede no ser la última a las filas verdes, de hecho, en el club continúa “buceando” en el mercado. “Seguimos intentado buscar algo, pero siempre que mejore. Quiero dejar claro que tenemos mucha confianza en la plantilla que hay”, señalaba Ansede, “que no hayan salido las cosas lo bien que hubiésemos deseado y que hayamos tenido ese pequeño bache no quiere decir que la plantilla no esté valorada, como lo era cuando empezamos y con el mismo objetivo”. En sus tareas por incorporar algún nombre más, el club sigue trabajando de cara su inmediata llegada o, como ya ha ocurrido en no pocas ocasiones, en un último día de mercado siempre muy movido.

En esta meta volante del camino del Racing en esta temporada, la línea a cruzar al final de la misma es tener concluida la fase 1 de la Ciudad Deportiva “creo que en julio, y a partir de ahí empezamos con la financiación y la fase 2”, señala un dirigente que asimismo apunta a las obvias malas situaciones meteorológicas que “influyen, condiciona, pero debería de estar. Sufre los mismos perjuicios que sufre el campo. Ahora están con replanteos, en el campo de hierba, están con el sintético, están todos trabajando. Condiciona, pero debería de estar”, añadió.