Fabio González, nuevo jugador del Racing de Ferrol: "No enamoro desde el principio, mi solidaridad y buen fútbol se van viendo día a día"

Un momento de la presentación del nuevo jugador racinguista Jorge Meis

El Racing de la segunda vuelta, el Racing de esas segundas partes que, ahora sí, se esperan buenas, puso en la mañana de hoy jueves cara a una de sus nuevas incorporaciones... y quizás no la última. Ya con varias semanas de trabajo con el grupo dirigido por Guillermo Fernández en sus piernas, y tras hacerse el miércoles oficial su incorporación a la familia racinguista, Fabio González se vistió de largo en el estadio de A Malata, arropado por el presidente Manuel Ansede, en la que fue su presentación oficial.

Una semana en la que, incluso, el jugador canario, llegado a tierras ferrolanas en pleno ir y venir de temporales, podría debutar ya en el campo en el encuentro ante el Zamora. Una última palabra que, como es lógico, tendrá su nuevo director de orquesta, el entrenador madrileño. “Yo estoy en condiciones de estar. Físicamente estoy bien, pero el ritmo de competición lo voy cogiendo con minutos, con oportunidades y ya estoy preparado para poder viajar mañana”, señalaba visiblemente alegre el nuevo jugador verde.

A Malata, dentro y fuera

No sólo no lleva varios días trabajando con Fernández y sus compañeros, sino que González ya pudo disfrutar del reencuentro de su equipo con la victoria en A Malata, en el partido contra el Arenteiro. “Estuve aquí con mi familia. El otro día demostramos la pegada que tenemos, que tenemos una gran delantera y al final supimos gestionar el partido y llevarlo donde queríamos. Conseguimos los tres puntos, que era lo que hacía falta”, subrayaba el de Ingenio. Y ahora lo que necesita su Racing, el nuevo Racing es, precisamente, lo que llega para aportar, junto con sus compañeros, el jugador canario, muy claro en su estilo y forma de estar en el campo.

“No soy un jugador que enamore de principio, soy un jugador que mi solidaridad y mi buen fútbol se va viendo día a día”, contaba González, “soy el típico al que cuando me ven un partido no se valora tanto el trabajo, pero cuando llevo varias jornadas dicen que ese chico que parece que no hace nada está haciendo todo. Y empezaré por ahí y espero gustar a la afición”.

Unos primeros puntos que podría empezar a ganarse ante el Zamora, si bien ya en vivo en directo en A Malata, lo hará en el derbi ante el Lugo la próxima semana. “El año pasado no tuve la oportunidad de venir a A Malata con el Tenerife, pero hay una muy buena primera sensación en el estadio. Un equipo supersolidario, todos a una, el banquillo. Y ahora que lo vivo desde dentro creo que hay mimbres suficientes para poder conseguir el objetivo que nosotros queríamos que es volver a Segunda División. Hay un pedazo de equipo para aspirar a todo y por esto también estoy aquí”, sentencia el canterano de la UD Las Palmas.

Fabio todavía no ha podido vibrar con el público de A Malata en directo, pero sí lo ha hecho viendo los partidos de un Racing en el que ahora recala con la clara intención de que la que es ahora su casa “sea un fortín. Debemos volver a eso”. “El Racing es un club con una gran historia, que al final eso se mira mucho, y una gran afición. Recuerdo ver muchos partidos en la televisión y sentir que A Malata era eso, un fortín”, cuenta el nuevo jugador “hormiga” del Racing, ya con su kit de pico y pala preparado para empezar a trabajar.

Una llegada "huracanada"

Un trabajo que no le es ajeno a su nuevo técnico, un Guillermo Fernández con el que ya coincidió, como rival, en varios encuentros y que está en proceso de cambio de un equipo en el que se ve encajando a la perfección. “Ahora el equipo está jugando con dos pivotes, algo diferente quizás a lo que se venía haciendo. Esa solidaridad defensiva, dentro del campo, ese buen posicionamiento que me caracteriza... Y luego el buen trato de balón, de darle continuidad al juego, de intentar mirar hacia adelante y, si no, defendernos con balón. Eso es lo que el club y el ‘staff’ han visto en mí”, analiza el de Ingenio.

Un cambio de sistema con el que González y el resto de sus compañeros aspiran, como él mismo indicó, a lo máximo, a volver no sólo a Segunda, sino a seguir dando pasos hasta el final. Hasta una Primera en el que el ya formó, si bien una lesión le llevó a tomar otros caminos. Y aunque señala que “el Tenerife –su exequipo– está en posición privilegiada, esto es muy largo. Hay que seguir creyendo al máximo, superarse no sólo partido a partido, sino día a día, ser mejores jugadores y mejor plantilla. En eso estamos y lo vamos a conseguir”, sentencia.

González, con la citada experiencia en la élite, no mira ahora hacia esa etapa “miro hacia adelante. Hacia el fútbol profesional y quiero hacerlo aquí en Ferrol”, apuntaba de nuevo el futbolista insular, con contrato, en principio, hasta este verano en la casa verde.

“Vengo con la garantía de poder disputar muchos minutos y creo que no habrá problema si en verano se desea continuar. Pero eso queda muy lejos”, afirmaba el jugador, “estamos empezando y pensando ya en el partido del sábado, superimportante, y a buscar los tres puntos”. Y si su debut puede llevarse a cabo en tierras zamoranas, su aterrizaje en Ferrol llegó entre Ingrid, Joseph y Kristine, lo que no le impidió convencer a Fernández a su equipo y al cuerpo directivo.

“Afortunadamente todo el mundo me dice que eso era pasajero”, relataba entre risas el canario que asimismo confesó su gusto “por el campo. Tengo huerto, y al final las lluvias y ver mucho verde, que allí –en Canarias– nos hace falta, también lo valoro. Me encanta salir de mi hábitat, buscar cosas nuevas, intentar crecer como persona y este es un gran paso para mí”.

Con su confeso gusto por el verde, entonces, no cabe duda de que el futbolista canario ha llegado al lugar y a la casa adecuados para su siguiente etapa.