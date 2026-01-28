Sergio Tejera, jugador del Racing de Ferrol: "Espero que esto sirva para volver a creérnoslo"

Tejera, durante el duelo ante la formación ourensana Jorge Meis

Volvió en el momento justo, en el necesario. En ese encuentro en el que su formación, a la que había visto desde el banquillo durante los últimos siete duelos, superó con nota su peor bajón de la temporada. El catalán Sergio Tejera tomó el relevo de Álvaro Giménez en A Malata, disfrutando al máximo de su más de media hora en el césped ferrolano tras una rotura fibrilar en su pierna derecha que lo mantuvo apartado de la competición.

Una caminata por el desierto de casi dos meses en el que el de Barcelona ha sufrido en la distancia la propia vivida por su formación, con cuatro derrotas en los siete duelos que el mediocentro estuvo lesionado. “Estoy feliz. Feliz de volver a poder jugar unos minutos, porque a nadie le gusta estar fuera”, apuntaba un Tejera que asimismo señalaba que hacía mucho que no se encontraba en esa situación.

“Luego valoras mucho cuando estás bien, cuando puedes hacer el día a día con tus compañeros y ayudar desde dentro, que es donde quiero estar”, añadía. Un exilio forzoso en el que el jugador, eso sí, apoyó sin condiciones a sus compañeros. “He intentado desde fuera seguir apoyando al equipo, animándolos en todo”, señalaba un futbolista que, además, se “fue” con Pablo López en el banquillo y regresó con Guillermo Fernández Romo en el mismo.

De López a Fernández

Un cambio de fichas que, en la dilatada trayectoria del catalán, no es desconocido. “Nunca es agradable una situación así. Le tengo mucho aprecio a Pablo, creo que hizo un gran trabajo aquí, tengo un buen recuerdo y le deseo lo mejor”, declaraba Tejera que asimismo, al igual que sus compañeros, se encuentra en proceso de adaptación al nuevo entrenador. “Ahora con Romo a muerte, con su idea, con la manera que quiere que hagamos las cosas, y para delante”.

Un primer paso al frente que llegó, precisamente, en su primer partido de vuelta al césped y en el segundo del madrileño en el banquillo, sacando la cabeza del, hasta ese momento, poco profundo pozo en el que el Racing se estaba metiendo. “Después de esas derrotas consecutivas... es verdad que el equipo estaba sufriendo, lo estaba pasando mal y se notaba”, contaba, “en el día a día la gente seguía apretando y veíamos que no salían los resultados”. Ahora, con un nuevo triunfo un mes y medio después, la barra de la confianza se acerca al verde, volviendo a alumbrar a “un grupo de una calidad enorme. Espero que sirva para volver a creérnoslo, de que podemos pelear por estar ahí arriba. Es el objetivo que tenemos”.

Con el un bajón que “duró más de lo que tenía que haber durado”, esa racha negativa está “ya olvidada”. Una nueva etapa que permite a la familia verde centrarse con otro ánimo en la nueva idea que Fernández Romo quiere transmitir a su equipo, en hacer ese nuevo Racing que siga apuntando alto. Una mira que se calibra, como se pudo ver en el último duelo ante el Arenteiro, con dos pilares básicos en los que, precisamente, el madrileño ha incidido mucho desde su llegada.

“Una intensidad defensiva mucho más alta y mucho más agresivos en ataque”, resumía Tejera. “El equipo lo ha entendido a la perfección, porque nos estaba causando perder muchos partidos, pequeños errores, porque los encuentros se ganan en las áreas, atrás y arriba”, subrayaba un jugador que, hasta su lesión, había ido creciendo en minutos sobre el césped con la camiseta verde. Unas tareas trabajadas y cuyos frutos esperan verse también en su próximo duelo, ya a domicilio ante el Zamora –y ahora para romper la racha de traspiés fuera–.

Un rival “que está haciendo las cosas muy bien –está a sólo dos puntos de los ferrolanos–. Tiene una grandísima plantilla. Al final todos los partidos son complicados. Creo que la gente menosprecia esta categoría y hay un altísimo nivel”, señalaba el catalán para sentenciar que, eso sí, “con la mayor de las responsabilidades y respeto a jugar cada choque, con la ambición de que vamos a por los tres puntos”.

Unos puntos que hace unos días llegaron gracias a dos goles de una “Quenlla” que, casualmente, ya le había marcado al conjunto zamorano –el segundo de su cuenta particular–. Una historia que podría repetirse. “Si los delanteros meten goles es mucho mejor para todos. Es de lo que viven y le va a venir bien. Antón venía haciendo un trabajo excepcional durante la temporada, a lo mejor sin esa suerte de cara a gol. El otro día metió dos y esperemos que no afloje, que siga y que meta muchos más”.