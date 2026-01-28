Mi cuenta

El ingenio de Fabio González, nueva incorporación del Racing de Ferrol

El jugador canario vestirá la elástica verde, al menos, hasta el final de la presente campaña

Redacción
28/01/2026 20:27
El canario lleva varias jornadas trabajando en Ferrol
El canario lleva varias jornadas trabajando en Ferrol
RCF
El ingenio llega a las filas del Racing de Ferrol. El mediocentro canario Fabio González –1997– ha convencido al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Fernández Romo así como a la dirección deportiva de Álex Vázquez y vestirá, al menos hasta el final de la presente temporada, la elástica del club verde. 

González ha estado en las últimas jornadas ejercitándose con los que ahora ya son sus compañeros, y si bien esta presencia no aseguraba su continuidad en el club de A Malata, lo visto en estas sesiones y apoyado en su trayectoria han servido para que el de Gran Canaria pase a convertirse en un nuevo miembro de la familia racinguista. 

El jugador cuenta “con una gran visión de juego e inteligencia táctica. Puede asumir el control del ritmo del partido desde la medular”, señalan como algunas de sus características desde el club, añadiendo que “tiene capacidad para generar juego ofensivo, conectar líneas y aportar equilibrio al centro del campo”. Un todoterreno que el Racing necesita para volver a donde estaba.

Experiencia

El canterano, nacido en el municipio de Ingenio, de la UD Las Palmas, se encontraba sin equipo tras formar por cinco meses en el Tenerife en la recta final de la pasada campaña. González cuenta con sobrada experiencia, destacando, en sus diez temporadas con la UD sus nueve partidos en Primera División y más de 100 en Segunda.

Un futbolista con galones que llega a las filas ferrolanas para “aportar liderazgo desde el juego”, como señala la entidad, lo cual ha sido determinante para que el insular prolongase su estancia en Ferrol varios meses más.

