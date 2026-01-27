Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol, ante el reto de enlazar dos éxitos

El equipo ferrolano espera encadenar dos triunfos tras semanas sin hacerlo

Juan Quijano
Juan Quijano
27/01/2026 22:04
El equipo ferrolano espera encadenar un nuevo triunfo
JORGE MEIS
Una vez cortada la racha que lo llevó a perder cuatro partidos de manera consecutiva con la victoria sobre el Arenteiro, el Racing espera enlazar una segunda victoria en el duelo que lo enfrenta este sábado al Zamora. Será la manera de consolidarse en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda y, de paso, tratar de subir alguna posición en la tabla clasificatoria –en la actualidad ocupa la quinta, con 33 puntos–.

Desde que lo hiciese a comienzos del mes de diciembre, cuando derrotó de manera consecutiva a Cacereño y Unionistas de Salamanca, el cuadro verde no es capaz de encadenar dos triunfos. Es algo que ya ha hecho cuatro veces en lo que va de campeonato, aunque solo en una –en las primeras jornadas del campeonato– fue capaz de llevar a tres el número de éxitos.

Además, se da la circunstancia de que, salvo en la mencionada racha de triunfos del arranque liguero, cada vez que el conjunto de la ciudad naval fue capaz de enlazar al menos un par de éxitos lo empezó haciendo con una victoria a domicilio –ante Osasuna Promesas, Arenteiro y Cacereño–. Así que ahora tiene el reto de hacerlo después de un éxito logrado en A Malata.

