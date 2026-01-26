Mi cuenta

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol disfruta de la importancia de dejar la puerta a cero

El equipo ferrolano dejó contra el Arenteiro su portería imbatida por sexta vez en lo que va de campeonato liguero

Juan Quijano
Juan Quijano
26/01/2026 22:15
Racing de Ferrol-Arenteiro
El portero Parera está siendo uno de los racinguistas más destacados
JORGE MEIS
Además de para romper la racha de cuatro derrotas consecutivas que llevaba, la victoria sobre el Arenteiro sirvió para que el Racing dejase otra vez su portería a cero tras hacerlo contra el Cacereño a inicios de diciembre y recibir al menos un gol en los cinco encuentros siguientes. Esta ha sido la sexta ocasión en la que el cuadro de la ciudad naval termina un encuentro sin encajar. Una estadística en la que lo superan ocho formaciones, empezando por un líder Tenerife que ha terminado con su portería imbatida en trece de las 21 jornadas que van de campeonato liguero de Primera RFEF.

Jornadas sin encajar de los equipos del grupo 1

De las seis veces que evitó que el rival perforase su portería, el cuadro verde se impuso en cinco ocasiones y empató en la otra. Así que dejar la portería a cero le ha reportado 16 de las 33 puntos que lleva –el quinto mejor registro de todo el grupo 1–, pero lejos del rédito que le han sacado las tres formaciones que más han sumado cuando han dejado su portería a cero, que son el Tenerife (37), la Ponferradina (27) y el Athletic de Bilbao B (24).

Puntos sumados por no encajar

Importancia

Como explica el entrenador racinguista, un Guillermo Fernández Romo que tampoco le da una excesiva importancia a esta estadística –“es algo que nunca le digo a los futbolistas, porque lo importante es ganar, ya sea 5-4 o 4-3”, apunta–, reconoce que acabar con la portería a cero “está relacionado con hacer las cosas bien”.

La plantilla, en cambio, es consciente de la importancia de mantener la portería a cero. Sobre todo, como recuerda al goleador contra el Arenteiro, Antón Escobar, “porque arriba siempre vamos a tener oportunidades”, así que el delantero concluye que “cuantas más veces dejemos la portería a cero, más vamos a ganar”, algo en lo que coincide el defensa Migue Leal, feliz por acabar a cero.

