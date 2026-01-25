La efectividad del Deportivo lleva a la derrota a los juveniles racinguistas

El cuadro verde mantuvo a raya a su rival durante mucho tiempo JORGE MEIS

Tener enfrente un rival tan potente como el Deportivo –líder del grupo 1 y uno de los mejores equipos de España de esta categoría– impidió al equipo juvenil del Racing sumar (0-2). El cuadro verde, al menos, se queda con el regusto de haber competido a buen nivel durante gran parte del compromiso, incluyendo largos tramos en los que no demostró ser inferior a su rival que sí fue mucho más efectivo cara a gol. De hecho, el tanto que abrió el marcador llegó en el primer acercamiento deportivista a la portería local, en una primera parte en la que el Racing creó peligro, sobre todo, a través de las acciones a balón parado.

Tras llegar al descanso con la mínima renta para la escuadra herculina, la formación dirigida por Míchel Alonso dominó con claridad y dispuso de varias ocasiones –incluido un lanzamiento al larguero– para restablecer el empate. Sin embargo, en una acción, el Deportivo marcó su segundo tanto al filo del tiempo reglamentario.

“Con este nivel vamos a ganar partidos”, fue el resumen que hizo el técnico racinguista al final del encuentro.