Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol recibe un soplo de aire fresco para crecer

La plantilla apela a la unidad para darle continuidad a la victoria lograda sobre el Arenteiro

Juan Quijano
Juan Quijano
25/01/2026 22:23
El Racing apela a la unión para seguir mejorando
El Racing apela a la unión para seguir mejorando
JORGE MEIS
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

“Esta victoria es un soplo de aire fresco, porque los ánimos estaban un poco caídos”. Las palabras de Migue Leal reflejan la importancia que para el Racing tuvo derrotar al Arenteiro después de cuatro derrotas consecutivas. “Lo necesitábamos”, añadió Antón Escobar, goleador del encuentro. Tanto que, con este triunfo, el equipo ferrolano se sitúa en la quinta posición de la tabla clasificatoria –otra vez en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda–.

En pleno proceso de adaptación a las ideas del nuevo entrenador –“los jugadores nos estamos acostumbrando al ‘mister’ y el ‘mister’ a nosotros”, explica Escobar–, el goleador del último partido confía en que este resultado ejerza de punto de inflexión desde el que estar más unidos e ir a por todas. “Es que unidos somos más fuertes”, insiste el defensa racinguista Migue Leal.

“¡Quedan muchísimos puntos!”, recuerda el futbolista llegado del Nàstic de Tarragona cuando se le pregunta a qué puede aspirar todavía el Racing, algo a lo que muestra su convencimiento que “si nos mantenemos como un equipo sólido y fuerte, y los resultados llegan, queda mucha liga”. Y ya que, como recuerda Escobar, “todos vamos a lo mismo”, la unión de la plantilla es lo que puede sacar esto adelante.

Paulatino

Para ello, desde la plantilla racinguista se recuerda la importancia de ir poco a poco, paso a paso y partido a partido. Sobre todo porque, como recuerda Antón Escobar, “después de la mala racha por la que atravesamos, ganar este partido por 2-0, y sin demasiadas preocupaciones, nos hace estar muy contentos y con ganas de ir a por más a partir de ahora”.

Así que el partido del sábado que viene contra el Zamora permitirá ver si el equipo ferrolano sigue evolucionando para, de esta manera, regresar a una buena dinámica de resultados. Será la forma de consolidarse en una zona en la que ha estado 19 jornadas del campeonato liguero.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lucas y su compañera humana, Sara Duarte, en uno de los fotogramas

Lucas, el “dogfluencer” de Boiro, protagoniza la campaña turística de la Mancomunidade de Ferrol
Redacción
Al finalizar la celebración en Ares hubo posado familiar en el altar

Las mascotas vuelven a misa en Ares y Fene para recibir la bendición de San Antón
Marta Corral
La marcha, a pesar del tiempo, fue concurrida

Más Cuidados y Naronkan organizaron una “candaina” con 25 voluntarios y 20 perros
Redacción
El conservatorio de As Pontes recibiría la máxima cuantía

Cerca de 50.000 euros para tres escuelas musicales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
Redacción