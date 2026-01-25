El Racing de Ferrol recibe un soplo de aire fresco para crecer

El Racing apela a la unión para seguir mejorando JORGE MEIS

“Esta victoria es un soplo de aire fresco, porque los ánimos estaban un poco caídos”. Las palabras de Migue Leal reflejan la importancia que para el Racing tuvo derrotar al Arenteiro después de cuatro derrotas consecutivas. “Lo necesitábamos”, añadió Antón Escobar, goleador del encuentro. Tanto que, con este triunfo, el equipo ferrolano se sitúa en la quinta posición de la tabla clasificatoria –otra vez en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda–.

En pleno proceso de adaptación a las ideas del nuevo entrenador –“los jugadores nos estamos acostumbrando al ‘mister’ y el ‘mister’ a nosotros”, explica Escobar–, el goleador del último partido confía en que este resultado ejerza de punto de inflexión desde el que estar más unidos e ir a por todas. “Es que unidos somos más fuertes”, insiste el defensa racinguista Migue Leal.

“¡Quedan muchísimos puntos!”, recuerda el futbolista llegado del Nàstic de Tarragona cuando se le pregunta a qué puede aspirar todavía el Racing, algo a lo que muestra su convencimiento que “si nos mantenemos como un equipo sólido y fuerte, y los resultados llegan, queda mucha liga”. Y ya que, como recuerda Escobar, “todos vamos a lo mismo”, la unión de la plantilla es lo que puede sacar esto adelante.

Paulatino

Para ello, desde la plantilla racinguista se recuerda la importancia de ir poco a poco, paso a paso y partido a partido. Sobre todo porque, como recuerda Antón Escobar, “después de la mala racha por la que atravesamos, ganar este partido por 2-0, y sin demasiadas preocupaciones, nos hace estar muy contentos y con ganas de ir a por más a partir de ahora”.

Así que el partido del sábado que viene contra el Zamora permitirá ver si el equipo ferrolano sigue evolucionando para, de esta manera, regresar a una buena dinámica de resultados. Será la forma de consolidarse en una zona en la que ha estado 19 jornadas del campeonato liguero.