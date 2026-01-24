Los juveniles verdes retan al Deportivo

El Racing de Ferrol juvenil espera recuperar la senda de la victoria Daniel Alexandre

Vuelve la División de Honor juvenil a la actividad tras el fin de semana de descanso que viene de disfrutar y el Racing lo hace con la intención de poner punto final a la racha de nueve citas sin ganar. El partido que lo enfrenta al Deportivo este domingo –12.00 horas, O Pote–, sin embargo, parece una ocasión difícil para conseguirlo, porque se trata del líder de la categoría, que sólo ha cosechado una derrota.

La escuadra que dirige Míchel Alonso espera hacer valer la mejoría atisbada en las últimas jornadas, reflejada en el último empate cosechado tras siete duelos seguidos sin vencer. Además, ser un derbi lo motivará más.