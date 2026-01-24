El Racing de Ferrol vuelve al buen camino (2-0)

Antón Escobar celebra unp de sus goles contra el Arenteiro JORGE MEIS

Punto final a la mala racha del Racing. La victoria conseguida sobre el Arenteiro rompe la serie de cuatro derrotas consecutivas que le había hecho caer hasta la octava plaza de la clasificación. Dos goles de Antón Escobar en el período inicial le permite sumar tres puntos que, momentáneamente lo vuelve a meter entre los cinco primeros. Pero el rendimiento dado en la segunda parte del duelo frente el Arenteiro confirma que aún tiene muchas cosas que mejorar para ser la escuadra fiable y solvente que pretende ser para así estar entre los mejores.

Por primera en lo que va de campeonato salió el Racing de entrada con dos delanteros de referencia, acompañado de un mayor ritmo en la circulación de la pelota. A eso se unió que su primera ocasión se resolvió con un penalti por un agarrón sobre Álvaro Giménez que Antón Escobar, a la segunda, convirtió en el gol puso en ventaja al equipo ferrolano. Un tanto que le permitió jugar con más confianza y tranquilidad ante un rival que no parecía tener demasiadas respuestas.

La sensación de tener el encuentro bajo control que el cuadro verde fue sintiendo a medida que los minutos fueron pasando lo introdujo en un escenario en el que no había estado casi nunca. De hecho, el equipo ferrolano generó varias llegadas, sobre todo a partir de la banda derecha, que avisaron de lo que era capaz de hacer. Y, a pesar de que el Arenteiro tuvo la ocasión de empatar cuando Mingo se encontró una pelota suelta en el área que remató para que el portero Parera salvase “in extremis”, en realidad el conjunto local volvió a marcar a través del oportunismo de Antón Escobar al remachar un rechace tras un primer remate de Álvaro Giménez.

Los dos goles de renta que tenía el Racing le permitieron reducir el ritmo en el tramo final de la primera parte. También porque el cuadro visitante se decidió estirarse por primera vez en el partido y empezó a rondar la portería racinguista, algo que no había hecho antes, aunque sus intentos no llegaron a suponer peligro real para la escuadra local, que llegó al descanso con el resultado encarrilado a sus intereses.

Además de por los cambios que realizó, el Arenteiro entró a la segunda parte dispuesto a recuperar sus opciones de sumar en A Malata. De ahí que en los primeros compases del segundo acto protagonizase un par de acciones que generaron algo de incertidumbre en la parroquia racinguista, aunque, al poco, la escuadra local sofocó la rebelión y recuperó el papel de dueño del encuentro, a la espera de tener una mayor presencia ofensiva y, de esta manera, aumentar su ventaja. A través de los cambios, el cuadro verde trató de cerrar el partido, manteniendo a raya a su rival y tratando de aprovechar los espacios que fue encontrando.

Así que los minutos fueron pasando sin que el marcador de moviese, aunque en realidad el Racing no terminaba de sentir en el partido la comodidad que sí notaba en la primera parte. Al menos, la ventaja que tenía en el marcador hacía las cosas fuesen más sencillas.

La falta de ambición mostrada por el Racing en el tramo final estuvo a punto de dejar al equipo ferrolano sin uno de los pequeños objetivos que tenía además de sumar los tres puntos, que era dejar su portería a cero. Pero ahí el portero Parera se erigió para dejar sin efecto los intentos de Arenteiro –a los disparos de Mingo, Cuéllar o Julen Jon– y propiciar un nueva portería a cero de la escuadra de la ciudad naval, que de esta manera recupera el sabor de la victoria y vuelve a meterse, aunque sea de manera momentánea, en la zona que de acceso a los playoff de ascenso a Segunda, en la que quiere estar al final de la liga regular para acabar luchando por el regreso al fútbol profesional español.