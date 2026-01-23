Visto bueno a la disputa del Racing de Ferrol-Arenteiro tras la amenaza de suspensión

Imagen de la cubierta del estadio de A Malata EMILIO CORTIZAS

La amenaza de la suspensión planeó durante algunas horas por encima del Racing-Arenteiro. El desprendimiento de algunas chapas de la cubierta –tres en la zona de Tribuna, junto a la cabina de megafonía, y dos en el lucernario, próximo a la entrada de autoridades– puso en duda la conveniencia de la disputa del encuentro.

De ahí que se convocase de urgencia una reunión del comité de seguridad, en la que tomaron parte representantes del Racing y del Concello, a la que se sumó el jefe del cuerpo de Bomberos. Este cónclave sirvió para dar viabilidad a la disputa del choque.

Antes, trabajadores del Servicio de Bomberos de Ferrol se habían ocupado del refuerzo de las chapas desprendidas, dejando la cubierta habilitada para que el partido se pueda disputar sin ningún riesgo.