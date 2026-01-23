Mi cuenta

Diario de Ferrol

Guillermo Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "Tenemos que competir mejor"

El preparador madrileño espera que el equipo ferrolano tenga "mucho más sentido del deber"

Juan Quijano
Juan Quijano
23/01/2026 13:18
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing
Jorge Meis
“Tenemos que competir mejor”, así de claro fue Guillermo Fernández Romo. Tras una derrota “fea” como la sufrida frente a la Ponferradina, en un partido en que “no mejoramos las cosas que teníamos que mejorar –dice el recordar el penalti que significó el primer gol en contra y el saque de esquina en el que llegó el segundo–”, el entrenador del Racing analiza la situación. “Son cosas que tenemos que ser capaces de mejorar. ¿Y eso cómo se hace? Pues compitiendo... pero también diciendo las cosas”.

El preparador madrileño está inmerso en el proceso de construir un equipo “ganador, no que gane partidos”. Fernández Romo explica la diferencia entre ambos conceptos señalando que “en este deporte puedes perder, pero tu actitud al día siguiente es la que va a decir si eres capaz de soportarlo”. De ahí que destaque que “a lo largo de la semana hemos ido dando pasos adelante en lo emocional y ahora tenemos que transformar todo eso en rendimiento, empezando por este duelo”.

Responsabilidad

Para ello, el técnico de la escuadra de la ciudad naval expone que “tenemos que ser capaces de tener una puesta en escena con mucho más sentido del deber, porque tenemos una responsabilidad que cumplir”. De ahí que, más que solicitar el apoyo de la afición, Fernández Romo cree que lo que tiene que hacer el Racing es “dar, tener ambición, energía y predisposición... y que eso ayude a que haya una conexión entre todo el entorno”.

De cara al encuentro frente al Arenteiro, el entrenador del Racing explica que “ha mejorado mucho con el cambio de entrenador. Así que será un rival muy difícil de batir”.

