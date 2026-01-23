Mi cuenta

El Racing de Ferrol, a superar la cuesta

El equipo ferrolano pretende poner fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas que lleva en el partido que lo enfrenta al Arenteiro

Juan Quijano
Juan Quijano
23/01/2026 21:39
Álvaro Ramón, uno de los racinguistas más en forma
Álvaro Ramón, uno de los racinguistas más en forma
ALFAQUÍ
Más que una cuesta, lo de este mes de enero está resultando ser una auténtica pared para el Racing. Las tres derrotas que ha cosechado desde que empezase 2026, unidas a la sufrida para cerrar 2025, le han hecho caer hasta la octava posición. Y, aunque los puestos que dan acceso a los playoffs de ascenso están a solo un punto, lo que está mostrando no es digno de estar en esa zona. Así que en el partido que lo enfrenta al Arenteiro este sábado –16.15 horas, A Malata– pretende poner punto final a esta serie negativa para empezar a ver el futuro con algo más de optimismo.

Después de que Guillermo Fernández Romo cogiese los mandos en sustitución de Pablo López, el equipo ferrolano trata de asimilar lo más rápidamente posible los conceptos del nuevo preparador. En el primer partido que dirigió, el disputado la semana pasada frente a la Ponferradina, el resultado no fue el esperado. Pero al menos se queda con el rendimiento dado en los primeros minutos del encuentro como modelo que seguir... pero manteniéndolo durante más minutos y sin venirse abajo a las primeras de cambio.

Al completo

Para ello, además, espera que lo ayude el hecho de ir recuperando efectivos tras las lesiones y sanciones sufridas en las últimas semanas. Con los 22 futbolistas de la plantilla en condiciones de jugar este partido, el preparador pretende realizar más cambios en el once titular para, de esta manera, ver “in situ” cómo son los futbolistas de los que dispone. Será la manera de ver las opciones de que dispone. Mientras, el rival que hoy visita al conjunto de la ciudad naval ya se enfrentó a él hace poco más de dos meses.

Sin embargo, la mejoría que ha experimentado el Arenteiro desde la llegada de Jorge Cuesta al banquillo presagia que el Racing encontrará dificultades si lo que pretende es sumar los tres puntos.

