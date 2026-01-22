Saúl García, jugador del Racing de Ferrol: “Esto va a dar la vuelta, seguro”

Saúl García, durante el partido ante el Athletic B JORGE MEIS

Cuatro derrotas consecutivas reflejan que el Racing atraviesa su peor racha del campeonato liguero. “Es un momento difícil porque, además, las sensaciones no han sido las mejores”, reconoce el defensa Saúl García. Pero para salir de ella no hay más receta que seguir trabajando “fuerte y bien para que cambie cuanto antes: esto va a dar la vuelta”. De hecho, como uno de los veteranos de la plantilla, el mensaje de que lanza a los integrantes más jóvenes es que “hay tener los pies en el suelo, tanto cuando ganas como cuando pierdes”.

De ahí que de cara al partido contra el Arenteiro apunte que “estamos en el punto de vencer más que de convencer: una victoria al equipo le vendía muy bien anímicamente”. A partir de ahí, con la confianza que un triunfo daría –“las cosas se verían mejor, con más optimismo”, dice seguro–, el cuadro verde podría empezar a pensar en convencer, porque “el fútbol son resultados.

De ahí que la escuadra de la ciudad naval confíe en revertir la situación para evitar que todo se vea negro desde fuera. “Que nuestro trabajo sirva para cambiar la mentalidad y que la inercia positiva nos ayude en lo que queda de temporada”, dice el futbolista cántabro, que insiste en que “lo importante es reencontrarnos, convencernos a nosotros mismos de que podemos mejorar, porque este es un camino que es largo y se trata de dar un paso adelante continuo, no temporal”.

Empezando por un partido, el que se va a disputar frente a la escuadra de Carballiño, que el futbolista cántabro adelanta que “no va a ser fácil, como no lo va a ser ningún rival, sobre todo en las segundas vueltas de la competición, en las que todo se iguala y se complica mucho, porque todo el mundo se está jugando mucho. Por eso tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar sumar los tres puntos que hay en juego”.

Nexo

Saúl García, que coincidió con Guillermo Fernández Romo en el Racing de Santander –en una plantilla en la que también estuvieron los porteros Parera y Lucas Díaz–, apunta que intentará ayudar en lo que pueda a expandir el mensaje del nuevo entrenador desde dentro del grupo. “Espero ayudar a trasladar lo que él quiere transmitir, su idea y lo que puede pasar de aquí a que acabe la presente temporada”, explica.

Después de ser titular en el partido disputado el pasado sábado en El Toralín frente a la Ponferradina, Saúl García percibe que “ha cambiado un poco el equipo en cuanto a la formación y la estructura”. Pero también apunta que “queremos ser más protagonistas con el balón, que es algo que tenemos que mantener porque está en la esencia de los jugadores que forman la plantilla”. A eso, el nuevo preparador racinguista quiere sumar aspectos como la presión tras la recuperación de pelota o la de comportarse de una manera más agresiva. “Esperemos que eso se vea reflejado en este partido y, de esta manera, sumar los tres puntos”, dice.

Será, además, la forma de poner punto final a la peor racha de la temporada que está pasando el cuadro verde.