Racing de Ferrol
El Racing de Ferrol ya sabe el horario de su partido contra el Lugo
El encuentro, correspondiente a la vigésima tercera jornada liguera, se disputará en A Malata
Como es habitual en todos los derbis gallegos del grupo 1 de Primera RFEF, el que enfrentará al Racing con el Lugo se disputará a las 16.15 horas del sábado 7 de febrero.
El encuentro, correspondiente a la vigésimo tercera jornada del campeonato liguero, se disputará en el campo de A Malata.
Será el segundo compromiso de rivalidad autonómica que el equipo ferrolano juegue en la segunda vuelta tras el que disputará este sábado contra el Arenteiro.