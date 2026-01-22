Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya sabe el horario de su partido contra el Lugo

El encuentro, correspondiente a la vigésima tercera jornada liguera, se disputará en A Malata

Juan Quijano
Juan Quijano
22/01/2026 12:29
Lugo Racing Xaloc
El partido de la primera vuelta se resolvió con victoria del Lugo
ALFAQUÍ
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Como es habitual en todos los derbis gallegos del grupo 1 de Primera RFEF, el que enfrentará al Racing con el Lugo se disputará a las 16.15 horas del sábado 7 de febrero.

El encuentro, correspondiente a la vigésimo tercera jornada del campeonato liguero, se disputará en el campo de A Malata.

Será el segundo compromiso de rivalidad autonómica que el equipo ferrolano juegue en la segunda vuelta tras el que disputará este sábado contra el Arenteiro.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Praia da Frouxeira Valdoviño desprendimientos

Las rachas de viento y las lluvias provocan desprendimientos en la playa de A Frouxeira
Verónica Vázquez
Manifestación Polo dereito ao tren

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reúne este viernes con Diego Calvo
Redacción
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos

El conflicto entre el gobierno municipal y los Bomberos de Ferrol continúa sin desbloquearse
Redacción
Oleaje en la zona de Meirás, en la tarde de este miércoles

Caída de árboles, cortes de vía y desperfectos varios por el temporal que azota Ferrolterra
Redacción