El Racing de Ferrol ya sabe el horario de su partido contra el Lugo

El partido de la primera vuelta se resolvió con victoria del Lugo ALFAQUÍ

Como es habitual en todos los derbis gallegos del grupo 1 de Primera RFEF, el que enfrentará al Racing con el Lugo se disputará a las 16.15 horas del sábado 7 de febrero.

El encuentro, correspondiente a la vigésimo tercera jornada del campeonato liguero, se disputará en el campo de A Malata.

Será el segundo compromiso de rivalidad autonómica que el equipo ferrolano juegue en la segunda vuelta tras el que disputará este sábado contra el Arenteiro.