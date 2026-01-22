Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Chuca, preparado para debutar con el Arenteiro en A Malata

El club de Carballiño confirmó la salida del club del brasileño William de Camargo y espera realizar más incorporaciones

Juan Quijano
Juan Quijano
22/01/2026 23:30
Chuca, izquierda, durante su etapa en el Racing
Chuca, izquierda, durante su etapa en el Racing
JORGE MEIS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La presencia del exracinguista Víctor Moya, Chuca, será la principal novedad del Arenteiro en el partido que lo enfrenta mañana al Racing. El centrocampista, de 28 años de edad y que formó parte de la escuadra de la ciudad naval en Segunda en la temporada 23/24 –con el que jugó algo más de 400 minutos repartidos en doce partidos–, llega procedente del Cartagena, equipo del grupo 2 de Primera RFEF en el que jugó la primera parte de la temporada.

En el lado contrario, la entidad de Espiñedo oficializó la salida de William de Camargo, cuya presencia en el equipo había ido a menos con el paso de las semanas. Esta baja se una a las de Dani Romera y Fernando Iglesias, mientras que los próximos en salir de la entidad pueden ser Martín Ochoa y Sergio Aguza. Esto conllevaría que el cuadro verde vaya a realizar más incorporaciones de cara a la segunda vuelta del torneo. 

Desplazamiento

El equipo de Carballiño, además, confía en estar acompañado en A Malata en el partido que lo enfrenta mañana al Racing. A pesar de la suspensión del desplazamiento, con un coste de veinte euros –entrada al margen– que estaba previsto, se espera que sean varios los seguidores que viajen de manera particular hasta la ciudad naval para presenciar el encuentro de la vigésimo primera jornada del campeonato liguero –hasta el momento se vendieron solamente poco menos de diez entradas para ver el choque desde la grada destinada a la afición visitante–.

Los interesados en acudir al encuentro todavía pueden adquirir su localidad en la página web oficial del club o el día de partido, desde las15.15 horas, en las taquillas que están situadas en la grada de Preferencia y a un coste de quince euros, lo que puede animar a más gente.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen

Más de 40 imágenes abiertas al público en Narón recuperan las historias de Ferrolterra que vivieron el Holocausto nazi
Rita Tojeiro Ces
El equipo femenino del Marina espera luchar por el título

Los equipos del Marina juegan en Cervo la Copa Gallega absoluta
Redacción
Lola Basanta y Daniel Blanco, preparados para el curso

El Juancho Vázquez inicia la temporada en Atenas
Redacción
antigo Hospicio presentación libro Castelao de Medulio

Presentación do monográfico sobre Castelao no antiguo Hospicio
Redacción