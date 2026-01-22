Chuca, preparado para debutar con el Arenteiro en A Malata

Chuca, izquierda, durante su etapa en el Racing JORGE MEIS

La presencia del exracinguista Víctor Moya, Chuca, será la principal novedad del Arenteiro en el partido que lo enfrenta mañana al Racing. El centrocampista, de 28 años de edad y que formó parte de la escuadra de la ciudad naval en Segunda en la temporada 23/24 –con el que jugó algo más de 400 minutos repartidos en doce partidos–, llega procedente del Cartagena, equipo del grupo 2 de Primera RFEF en el que jugó la primera parte de la temporada.

En el lado contrario, la entidad de Espiñedo oficializó la salida de William de Camargo, cuya presencia en el equipo había ido a menos con el paso de las semanas. Esta baja se una a las de Dani Romera y Fernando Iglesias, mientras que los próximos en salir de la entidad pueden ser Martín Ochoa y Sergio Aguza. Esto conllevaría que el cuadro verde vaya a realizar más incorporaciones de cara a la segunda vuelta del torneo.

Desplazamiento

El equipo de Carballiño, además, confía en estar acompañado en A Malata en el partido que lo enfrenta mañana al Racing. A pesar de la suspensión del desplazamiento, con un coste de veinte euros –entrada al margen– que estaba previsto, se espera que sean varios los seguidores que viajen de manera particular hasta la ciudad naval para presenciar el encuentro de la vigésimo primera jornada del campeonato liguero –hasta el momento se vendieron solamente poco menos de diez entradas para ver el choque desde la grada destinada a la afición visitante–.

Los interesados en acudir al encuentro todavía pueden adquirir su localidad en la página web oficial del club o el día de partido, desde las15.15 horas, en las taquillas que están situadas en la grada de Preferencia y a un coste de quince euros, lo que puede animar a más gente.