Racing de Ferrol-Arenteiro: nueve fechas para un cambio radical

El partido de la primera vuelta entre ambos se resolvió con victoria racinguista ALFAQUÍ

Han pasado poco más de dos meses desde que el Racing derrotase en Espiñedo al Arenteiro (0-2) para asentarse en la zona que mete en los playoffs de ascenso a Segunda. A su rival, en cambio, este resultado –que suponía la octava jornada sin ganar–, le hizo bajar al penúltimo puesto. Ahora, nueve jornadas después, ambos se presentan al encuentro que los enfrenta en A Malata este sábado en una posición muy diferente, con el conjunto de la ciudad naval fuera de las cinco primeras plazas y su rival haciendo muchos méritos para huir del peligro.

Lo que han cambiado Racing y Arenteiro se ve ya desde los banquillos, porque los encargados de dirigir a ambos equipos el pasado 8 de noviembre son diferentes a los que lo hacen ahora. En el bando racinguista, Guillermo Fernández Romo es la persona que dirige la nave que había liderado Pablo López hasta la penúltima jornada de la primera vuelta. Mientras, en la escuadra de Carballiño Jesús Arribas fue cesado tras la derrota de la primera vuelta ante el conjunto de la ciudad naval y ahora Jorge Cuesta trata de enderezar el rumbo.

Así lo ilustra la clasificación de las nueve últimas fechas, las que han discurrido desde el enfrentamiento de la primera vuelta entre Arenteiro y Racing. En ella, aunque ambos han sumado los mismos puntos, diez, el Racing solo ha ganado tres partidos –la mitad de las victorias que ya había logrado cuando se impuso en Espiñedo–. Mientras, los cinco triunfos que acumula el Arenteiro son tres más que los que tenía tras el encuentro frente al equipo ferrolano.

Pero, sobre todo, en lo que más han cambiado ambos es en el aroma que desprenden. Porque, mientras que el equipo ferrolano sigue generando muchas dudas –atraviesa su peor racha del campeonato, con cuatro derrotas consecutivas y 225 minutos sin marcar–, el Arenteiro, que viene de empatar en el campo del Pontevedra, encadenó tres victorias en el mes de diciembre y, sobre todo, ahora ofrece una sensación de solidez que lo convierte en un rival capaz de sorprender en A Malata a un adversario en horas bajas.