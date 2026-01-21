Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Racing de Ferrol-Arenteiro: nueve fechas para un cambio radical

Los dos equipos se presentan a su enfrentamiento de este sábado en situaciones muy distintas a su duelo de hace dos meses

Juan Quijano
Juan Quijano
21/01/2026 18:31
El partido de la primera vuelta entre ambos se resolvió con victoria racinguista
El partido de la primera vuelta entre ambos se resolvió con victoria racinguista
ALFAQUÍ
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Han pasado poco más de dos meses desde que el Racing derrotase en Espiñedo al Arenteiro (0-2) para asentarse en la zona que mete en los playoffs de ascenso a Segunda. A su rival, en cambio, este resultado –que suponía la octava jornada sin ganar–, le hizo bajar al penúltimo puesto. Ahora, nueve jornadas después, ambos se presentan al encuentro que los enfrenta en A Malata este sábado en una posición muy diferente, con el conjunto de la ciudad naval fuera de las cinco primeras plazas y su rival haciendo muchos méritos para huir del peligro.

Lo que han cambiado Racing y Arenteiro se ve ya desde los banquillos, porque los encargados de dirigir a ambos equipos el pasado 8 de noviembre son diferentes a los que lo hacen ahora. En el bando racinguista, Guillermo Fernández Romo es la persona que dirige la nave que había liderado Pablo López hasta la penúltima jornada de la primera vuelta. Mientras, en la escuadra de Carballiño Jesús Arribas fue cesado tras la derrota de la primera vuelta ante el conjunto de la ciudad naval y ahora Jorge Cuesta trata de enderezar el rumbo.

Así lo ilustra la clasificación de las nueve últimas fechas, las que han discurrido desde el enfrentamiento de la primera vuelta entre Arenteiro y Racing. En ella, aunque ambos han sumado los mismos puntos, diez, el Racing solo ha ganado tres partidos –la mitad de las victorias que ya había logrado cuando se impuso en Espiñedo–. Mientras, los cinco triunfos que acumula el Arenteiro son tres más que los que tenía tras el encuentro frente al equipo ferrolano.

Pero, sobre todo, en lo que más han cambiado ambos es en el aroma que desprenden. Porque, mientras que el equipo ferrolano sigue generando muchas dudas –atraviesa su peor racha del campeonato, con cuatro derrotas consecutivas y 225 minutos sin marcar–, el Arenteiro, que viene de empatar en el campo del Pontevedra, encadenó tres victorias en el mes de diciembre y, sobre todo, ahora ofrece una sensación de solidez que lo convierte en un rival capaz de sorprender en A Malata a un adversario en horas bajas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Laguna da Frouxeira apertura barrera artifical

Valdoviño dice adiós para siempre a la barrera artificial de A Frouxeira
Verónica Vázquez
Vista aérea del camposanto pontés

As Pontes construirá un nuevo módulo de nichos en el cementerio de Os Alimpadoiros
Redacción
Piscina A Gándara Liga gallega de clubes

El Náutico Narón asegura su pase a la lucha por el ascenso a Primera
Redacción
Estado de deterioro de los viales

El PP alerta del “grave deterioro” de varios caminos de Narón tras las obras del saneamiento
Redacción