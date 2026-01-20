La mejor versión rival para el Racing de Ferrol

Jorrín y Dacosta, en el duelo de la pasada jornada en El Toralín Alfaquí

La venganza de la Ponferradina tardó en llegar cuatro meses, los que separan la tercera jornada en la que el Racing se impuso en A Malata a los bercianos por 2-1 y el 3-0 con el que finalizó el debut de Guillermo Fernández en El Toralín. Pocas cosas tienen en común esos partidos y una de ellas es la presencia en el once ideal de esas semanas de uno de los nombres que en ese momento piso o bien el campo ferrolano o bien el de la Deportiva.

Álvaro Juan fue el que tuvo ese reconocimiento en ese inicio liguero, encargado, entre otros aspectos, de anotar el gol del empate (1-1) y que encarrilaría el triunfo verde. La Ponfe tomó nota y en casa se exprimió ante un grupo ferrolano “en construcción” en un duelo en el que el extremo derecho Jorrín se ganó los galones para formar en el once ideal y asimismo anotar su primer gol de la campaña en un momento de resurgir tanto propio –figura además como posible MVP– como de su formación, ya fuera de descenso.

El inicio

No fue la primera vez que el rival del Racing llevó a cabo un encuentro brillante y tras el que, a título individual y como reflejo del trabajo realizado para doblegar a los verdes, uno de sus jugadores inscribía su nombre entre los destacados de la jornada.

Una lista que, de momento con Jorrín como último integrante, comenzó con Álex Balboa en el encuentro de la cuarta jornada en el Anxo Carro entre Lugo y Racing. Un choque con triunfo anfitrión por 2-1 en el que al ecuatoguineano, a pesar de ser sustituido en el 61, su trabajo previo le valió para ser uno de los mejores de ese fin de semana.

Una semana más tarde, ya en A Malata con el Guadalajara como rival y con un descafeinado empate sin goles, fue otro lateral derecho, el alcarreño Dani Gallardo el que consiguió esa plaza en el once ideal. Afortunadamente hubo que esperar ya varias jornadas más para ver a un rival racinguista en esta lista de los mejores, si bien de nuevo volvieron a ser en semanas muy cercanas y, en el caso de la última racha, seguidas. El que se esperaba el duelo de la décima semana de competición, ese Racing-Tenerife, se quedó en el resurgir canario (0-2) y, también por la derecha, el reconocimiento a Baldé.

La cuarta derrota verde ante el Barakaldo trajo aparejada un nuevo premio para su rival, con el mediocentro Víctor San Bartolomé anotando el triunfo de los suyos (2-1) y colocándose los galones en el mejor equipo. Y en la peor racha de resultados racinguista, la que atraviesa ahora, además del citado Jorrín, hicieron leña del verde árbol en caída Tiago Rodríguez, en la derrota ante el Pontevedra (2-1) y Jon de Luis, en la sufrida ante el Bilbao Athletic (0-1), completando la séptima presencia de adversarios racinguistas entre los mejores para ganar, o al menos puntuar, ante un grupo ferrolano que espera, cuanto antes, su reacción en competición.