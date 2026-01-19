Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Racing de Ferrol y sus malos finales de las primeras vueltas

En las tres temporadas en las que el conjunto verde jugó en Primera Federación, encadenó sus peores rachas de resultados en esas fechas

Iago Couce
Iago Couce
19/01/2026 19:10
Escobar se lamenta de una ocasión fallada
Escobar se lamenta de una ocasión fallada en el duelo ante la Ponferradina
Alfaquí
Aunque el Racing de Ferrol sólo haya estado tres temporadas en la Primera Federación –estuvo 27 en la antigua Segunda División B–, parece que hay un denominador común en todas ellas. Y es que al conjunto ferrolano se le atragantan las jornadas finales de las primeras vueltas del campeonato y el inicio de las segundas. En esos períodos, ha sumado sus peores rachas de derrotas. La más actual, la que está viviendo ahora mismo. 

Esta campaña, en la que el gran objetivo es regresar al fútbol profesional, las cosas no están saliendo ni como quiere la afición, ni como quiere el club. Después de un inicio de liga bastante bueno, todo pareció truncarse en la jornada 17, la última que se disputó en 2025. En esa fecha, el Racing viajó hasta Avilés para enfrentarse al conjunto asturiano. Aunque el duelo comenzó bien, lo cierto que es que por diversos motivos no logró mantener su renta y acabó sucumbiendo por 2-1 con un tanto en el tiempo añadido. 

Escobar, en el césped berciano al acabar el partido

Todo lo malo en el estreno de Fernández con el Racing de Ferrol

Esta derrota, que fue traumática por la forma en la que llegó, no se esperaba que cambiase por completo el panorama racinguista. Y es que nada más empezar el año, el conjunto de la ciudad naval jugó y perdió el derbi contra el Pontevedra (2-1), lo que igualaba su peor racha de esta misma campaña, que también habían sido dos tropiezos ante Celta Fortuna (2-1) y Tenerife (0-2) en las jornadas nueve y diez. 

La cosa no quedó sólo en perder los tres puntos, sino que también acabó con Pablo López. Para el siguiente duelo, ante el Bilbao Athletic, se sentó Míchel Alonso en el banquillo, confiando de romper esta dinámica, pero nada más lejos de la realidad, ya que también cayó ante el filial vasco. El ferrolano regresó al juvenil y Guillermo Fernández Romo asumió los mandos de la nave verde, pero tampoco pudo reconducirla en su primer partido, ya que cayó por 3-0 ante la Ponferradina. Esa nueva derrota, no sólo supuso su peor racha en la historia de esta nueva categoría de bronce del fútbol español, sino también la peor goleada del curso. Es cierto que aún acaba de llegar, pero el técnico madrileño tiene mucho trabajo por delante para que la dinámica no vaya a más y que la afición no se desenganche del equipo verde. 

Precedentes

Pero este mal momento que atraviesa el Racing tampoco es casualidad porque si se revisa la última temporada que estuvo en Primera RFEF, la del año del ascenso, el equipo también sufrió un bache en esta misma altura del campeonato. Perdió tres duelos consecutivos ante Deportivo (2-0), Alcorcón (1-2) y Celta Fortuna (1-0), que rebajaron mucho las expectativas del equipo. Y es que ese mismo año, entra las jornadas 10 y 12 también había perdido tres encuentros consecutivos –frente a Fuenlabrada (1-0), Unionistas de Salamanca (0-1) y Balompédica Linense (2-1) lo que puso fin a una racha de nueve partidos seguidos sin conocer la derrota. 

Con todo, el conjunto entrenado por Cristóbal Parralo logró retomar el vuelo y conseguir ese ansiado ascenso. Algo que espera replicar Guillermo Fernández. Asimismo, en la primera temporada en Primera Federación, el Racing sólo perdió dos duelos seguidos. Casualmente, fue en las jornadas 19 y 20 ante Logroñés (0-1) y Racing de Santander (1-0) –entrenado por Fernández Romo y con Parera y Lucas en la plantilla–. 

Por lo que esta mala racha de resultados, además de demostrar que el equipo necesita mejorar mucho para ascender o pelear por ello porque hay plantilla para hacerlo, revela que el Racing tiene un problema con los finales de las primeras vueltas y los inicios de las segundas en la categoría de bronce. Tiene que trabajar mucho más porque esos pequeños tropiezos, pueden ser muy costosos al final de la temporada. 

