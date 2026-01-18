Todo lo malo en el estreno de Fernández con el Racing de Ferrol

Escobar, en el césped berciano al acabar el partido Alfaquí

No sufría el Racing una derrota por un marcador de tres goles en contra desde hace más de un año, concretamente desde la visita de los verdes al Granada en la trigésima jornada de Segunda División. Un duelo dirimido el nueve de marzo cuando las fugas de aguas de la nave verde eran ya incontenibles y el fondo de Primera RFEF se veía ya a un palmo.

Una categoría en la que los verdes están atravesando su peor momento de la campaña, al menos en lo que a resultados se refiere, sin que ni Míchel Alonso en su interinidad ni Guillermo Fernández en su estreno racinguista tuviesen la fortuna que en muchas ocasiones parece acompañar esos relevos en el banquillo. Los primeros tres puntos del madrileño, y los primeros de sus pupilos en cuatro jornadas tendrán que esperar, tras un encuentro ante la Ponferradina en el que el resultado “no refleja lo que ha pasado en el campo”, apuntaba.

Y, a pesar de este durísimo traspié, el preparador supo encontrar los “brotes verdes” en su equipo, una esperanza muy necesaria en estos momentos. “Es la actitud, que hay que seguir generándola y construyendo”, apuntaba, “no puede cambiar la energía, la fuerza ni el saber que vamos a acercarnos a todos los objetivos por un solo partido, y más si cabe si es el primero”. La gran noche berciana y la mala noche racinguista se fraguó tras el penalti anotado por Borja Valle, en un partido en el que “todo lo que podía salir mal ha salido, hasta que nos quedamos con ventaja numérica y no hemos sido capaces de encontrar ese gol que nos diera la posibilidad de entrar en el partido”.

Un estreno más para aprender que para recordar y en el que el preparador echo de menos “un poco más de actividad en el área. Muchas veces tienes que generar, no sólo meter la pelota ahí, ser más proactivo en esas situaciones de finalización. Nos ha caído en la frontal tres o cuatro veces y solo hemos usado la de Jairo”, analizaba el madrileño sobre la recta final de su formación.

Un grupo que tiene que remontar cuanto antes para no perder la estela de las primeras plazas y en el que Fernández no ve “un bloqueo mental. Es más una situación de tristeza, duda, desconfianza. Son cosas que te van afectando. Pero creo que la capacidad que tiene que tener este equipo es precisamente levantarse ante estas situaciones”, señalaba.

Chema

Y precisamente con la clara intención de darle la vuelta a esa situación llegaba el equipo a El Toralín, como apuntaba el central Chema pero “no ha podido ser. Estamos en una dinámica en al que debemos de salir lo antes posible. No nos entra nada, con poco nos hacen ocasiones y goles”, señalaba el jugador que, asimismo, indicaba que su jugada sobre Cortés “no fue penalti de ninguna de las maneras”.

El primer paso para encontrar la solución es “hacer autocrítica y trabajar. Confío plenamente en todos los que estamos en el barco para sacarlo adelante", señalaba.